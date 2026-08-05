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Българският ансамбъл завърши осми в акробатичната програма на Евро 2026

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Спорт
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Националният ни тим се класира на осмото място във финала в Париж, а Русия спечели трета европейска титла в отборните дисциплини

българският ансамбъл завърши осми акробатичната програма евро 2026
Снимка: AP Photo
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Българският ансамбъл зае осмото място във финала на акробатичната програма по артистично плуване на европейското първенство по плувни спортове в Париж.

В състав Ирен Давидкова, Рая Фурнаджиева, Магдалена Малева, Таисия Николаенко, Валентина Троанска, Мария Вълева, Виктория Векова и Лора Жейнова националният ни тим получи оценка от 141.6790 точки, което отреди на България осмата позиция във финалното класиране.

Европейската титла заслужиха представителките на Русия с 244.8221 точки, като това бе третото им злато на шампионата в Париж след успехите в техническата и волната програма. Сребърните медали спечели Испания с 242.2428 точки, а бронзът остана за Италия с 219.2545 точки.

По-рано на първенството българският ансамбъл завърши на девето място в техническата програма, а с осмата позиция в акробатичната дисциплина записа най-доброто си класиране на шампионата до момента.

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#български ансамбъл по артистично плуване #Европейско първенство по плувни спортове в Париж

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