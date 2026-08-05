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Флориан Велброк покори и 5 км в Сена, германецът е с второ европейско злато в Париж

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Спорт
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Олимпийският шампион триумфира след оспорвана битка с Давид Бетлехем и продължи впечатляващото си завръщане след трудния сезон и разочарованието от Игрите през 2024 година

флориан велброк покори сена германецът второ европейско злато париж
Снимка: AP Photo
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Германският плувец Флориан Велброк спечели втора европейска титла в плуването на открити води на шампионата по плувни спортове в Париж. След успеха си на 10 километра, 28-годишният състезател триумфира и в дисциплината на 5 километра, затвърждавайки статута си на един от най-силните плувци в открити води.

Велброк поведе още в началото на надпреварата в река Сена и успя да удържи късния натиск на унгареца Давид Бетлехем, който за втори пореден ден остана със сребърния медал. Бронзовото отличие заслужи италианската звезда Грегорио Палтинери.

Успехът е своеобразен реванш за германеца след разочароващото му представяне на Олимпийските игри в Париж през 2024 година, когато остана без медал както в откритите води, така и в басейна. През настоящия сезон Велброк преодоля и редица здравословни проблеми, които затрудниха подготовката му.

„Нямам обяснение откъде дойде този скок в представянето ми. Понякога трябваше да тренирам с момичетата, защото просто бях твърде бавен за момчетата“, призна германецът след финала.

Велброк вече има три златни и общо пет медала от европейското първенство в Париж. В кариерата си той е носител и на 11 световни титли, а през 2023 и 2025 година направи дубъл на 5 и 10 километра на световните първенства. Миналата година германецът спечели и четирите златни медала в откритите води на шампионата на планетата в Сингапур.

След новия си триумф Велброк разкри, че няма да участва в състезанията в басейна на европейското първенство, като ще насочи усилията си към следващите стартове в открити води.



#Европейско първенство по плувни спортове в Париж #Флориан Велброк

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