Българката Мария Вълева завърши на десето място във волната програма соло по артистично плуване при жените на европейското първенство по плувни спортове в Париж (Франция). Надпреварата може да проследите на живо по БНТ 3.

17-годишната Вълева получи 218.9025 точки за изпълнението си във финала.

Шампионка стана Василина Хандошка (Беларус) с 292.3887 точки. Защитаващата титлата си от Фуншал 2025 Клара Блайер (Германия) заслужи сребърното отличие с 289.2463 точки, а с бронза се окичи действащата световна шампионка в дисциплината Ирис Тио Касас (Испания) с 284.5550 точки.