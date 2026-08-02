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Димитър Исаев и Ирен Давидкова се класираха осми на финала на техническата програма при смесените дуети по артистично плуване

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Спорт
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Българите получиха за изпълнението си оценка от 146.3958 точки.

Димитър Исаев
Снимка: БТА
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Българите Димитър Исаев и Ирен Давидкова се класираха на осмо място на финала на техническата програма при смесените дуети по артистично плуване на европейското първенство по плувни спортове във френската столица Париж.

Българите получиха за изпълнението си оценка от 146.3958 точки.

Шампиони станаха представителите на Великобритания Изабел Торп и Ранджуо Томблин с 229.6783 точки, за които това е второ злато след това във волната програма вчера.

В събота Димитър Исаев и Магдалена Малева заеха шесто място на финала във волната програма при смесените дуети.

В понеделник Исаев ще участва във волната програма соло мъже, а Мария Вълева на соло жени. В квалификациите на скоковете във вода от 10 метра кула ще стартира Ива Ереминова.

В техническата програма на соло мъже Димитър Исаев остана седми на финала в петък.

#Ирен Давидкова #Димитър Исаев

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