Ива Ереминова завърши на 15-о място в квалификациите на скоковете на вода от 10-метрова кула на eвропейското първенство по плувни спортове във френската столица Париж. Надпреварата може да гледате пряко по БНТ 3.

16-годишната Ереминова събра 226.95 точки от петте си скока, като остана на почти 20 точки от първите 12, които продължават във финалите за разпределението на отличията тази вечер.

Най-добра в пресявките беше европейската шампионка от Белград 2024 Ана Карвахал Сан Мигел (Испания) с 308.70 точки, като тя изпревари само с 1.15 точки континенталната вицешампионка от Фуншал 2025 Паулине Пфайф (Германия). Трета завърши защитаващата титлата си Сара Ди Мария (Италия) с 296.30 точки.