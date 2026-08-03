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Ива Ереминова завърши на 15-о място в квалификациите на скоковете на вода

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Спорт
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Европейското първенство може да гледате по БНТ 3.

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Ива Ереминова завърши на 15-о място в квалификациите на скоковете на вода от 10-метрова кула на eвропейското първенство по плувни спортове във френската столица Париж. Надпреварата може да гледате пряко по БНТ 3.

16-годишната Ереминова събра 226.95 точки от петте си скока, като остана на почти 20 точки от първите 12, които продължават във финалите за разпределението на отличията тази вечер.

Най-добра в пресявките беше европейската шампионка от Белград 2024 Ана Карвахал Сан Мигел (Испания) с 308.70 точки, като тя изпревари само с 1.15 точки континенталната вицешампионка от Фуншал 2025 Паулине Пфайф (Германия). Трета завърши защитаващата титлата си Сара Ди Мария (Италия) с 296.30 точки.

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#Европейско първенство по плувни спортове в Париж #Ива Ереминова

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