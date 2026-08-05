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Жарко Петрович обявява състава на България за Евро 2026 по водна топка в петък

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Спорт
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Селекционерът ще избере 15-те ватерполисти за шампионата във Варна, където националите стартират срещу Словения на 10 август

жарко петрович обявява състава българия евро 2026 водна топка петък
Снимка: пресслужба БФВТ
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Националният отбор на България по водна топка за мъже до 20 години ще научи окончателния си състав за eвропейското първенство във Варна в петък. Това потвърди селекционерът Жарко Петрович, който в момента води подготвителен лагер с 18 състезатели в Кранево.

Шампионатът ще се проведе от 10 до 16 август в плувен комплекс "Приморски“, а България ще открие участието си с двубой срещу Словения в понеделник от 20:00 часа.

„Доволен съм от старанието и напредъка на момчетата. Всички са силно мотивирани и са сериозни в тренировките“, заяви сръбският специалист.

В петък Петрович ще даде пресконференция във Варна заедно с президента на Българската федерация по водна топка Дарий Дановски и капитана на националния тим Младен Димитров. Тогава ще бъде обявен и окончателният списък с 15-те състезатели, които ще представят България на европейското първенство.

Подготовката на националите започна още на 13 юли в Кранево, където треньорският щаб работи с разширена група от 18 ватерполисти. Сред тях личат представители на Комодор, Спартак Варна, Черно море–Тича, Нептун, Черноморец и ЦСКА, както и трима състезатели, които се развиват в чужбина.

В груповата фаза на eвропейското първенство България ще се изправи срещу Словения (10 август), Турция (11 август) и Франция (12 август).

Разширен състав на България:

Вратари: Младен Димитров, Христо Делчев
Полеви играчи: Дениз Каракашев, Стефан Димитров, Ангел Георгиев, Владимир Станков, Богдан Траянов (Комодор), Денис Исмаил (Нептун), Кристиян Желязков, Ники Цветков, Калоян Драганов (Спартак Варна), Георги Панговски (Черноморец), Даниел Тотев, Веселин Ганчев (Черно море–Тича), Петър Велинов (ЦСКА), Калоян Иванов (Албасете, Испания), Кристиян Рацов (Ливри-Гарган, Франция) и Леон Касан (Дел Мар, САЩ).

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