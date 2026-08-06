Олимпийският шампион Емилиен Жаклен започва професионална кариера в колоезденето

Олимпийският шампион по биатлон Емилиен Жаклен ще направи първите си стъпки в професионалното колоездене по-късно този месец, след като беше включен в състава на отбора Decathlon-CMA CGM за няколко състезания във Франция.

Френският национал ще дебютира на 16 август, а след това ще участва и в надпреварите между 18 и 21 август. Това ще бъде първото му официално участие на професионално ниво в колоезденето, след като през май започна подготовка с развойния тим на френския клуб.

"Това е важен етап в кариерата ми и съм решен да дам всичко от себе си за отбора. Това е кулминацията на няколко месеца упорита работа, през които направих всичко възможно, за да бъда готов. Предпочитам да оставя емоциите настрана и да остана фокусиран върху представянето си“, заяви Жаклен.

От Decathlon-CMA CGM също приветстваха присъединяването на именития биатлонист, като подчертаха, че целта му е да продължи развитието си на най-високо ниво и едновременно с това да допринася за успехите на отбора.

Жаклен е сред най-успешните биатлонисти на своето поколение. Той спечели олимпийската титла с френската щафета на Игрите в Милано-Кортина 2026, има пет световни титли и общо 14 медала от Олимпийски игри и световни първенства. По време на подготовката си за новото предизвикателство французинът преодоля и фрактура на ключицата.

Въпреки временното си преминаване към колоезденето, 28-годишният спортист не се отказва от биатлона. Треньорът Симон Фуркад обясни, че Жаклен трябва да се завърне в националния отбор най-късно в началото на септември, ако иска да се състезава през следващия сезон.

Самият французин призна, че използва следолимпийската година, за да „разшири хоризонтите си и да излезе от зоната си на комфорт“, но подчерта, че голямата му цел остава участието на Зимните олимпийски игри във Френските Алпи през 2030 година.