Енчо Керязов: Осигурихме с 1 милион евро повече за младежките политики

Министърът на младежта и спорта Енчо Керязов проведе работна среща с представители на младежките организации и младежките центрове в България, посветена на развитието, ефективността и устойчивостта на мрежата от младежки центрове в страната.

В дискусията участваха заместник-министърът на младежта и спорта Юлия Тодорова, заместник-министърът на образованието и науката проф. Сеня Терзиева, секретарят по вътрешната политика и гражданското общество на президента Мария Юрукова, както и представители на държавни институции, младежки центрове и неправителствени организации.

Срещата беше организирана по инициатива на представители на младежките организации и даде възможност за открит диалог по ключови теми, свързани с ролята на младежките центрове като пространства за неформално образование, личностно развитие и активно гражданско участие.

"Младежта винаги е била сред най-важните ни приоритети. Надявам се, че това личи не само от думите ни, но и от действията ни. Именно затова осигурихме с 1 милион евро повече в бюджета за младежки политики“, заяви министър Енчо Керязов.

Той подчерта, че министерството разчита на опита на организациите, които ежедневно работят с младите хора.

"За нас е важно да чуем вашите идеи, мнения и предложения. Вие имате безценен опит, защото работите всеки ден на терен. Убеден съм, че само заедно можем да създадем по-добри възможности за младите хора в България“, допълни Керязов.

По време на срещата бяха обсъдени възможностите за подобряване на координацията между държавните институции, местната власт и младежкия сектор, както и необходимостта от устойчиво финансиране на младежките центрове след приключването на европейските програми.

Специално внимание беше отделено и на подготвяните промени в Закона за младежта. Министерството представи намерението си за първи път да бъдат въведени легални дефиниции на младежките центрове, младежката работа и младежкия работник, както и по-ясна регламентация на тяхното място в националната младежка политика. Целта е да се гарантират по-голяма устойчивост, предвидимост и ефективност в работата на мрежата от младежки центрове.

От Министерството на младежта и спорта подчертаха, че ще продължат да поддържат активен институционален диалог с всички заинтересовани страни и да работят за устойчиви решения, които да разширят възможностите за личностно, социално и професионално развитие на младите хора в България.