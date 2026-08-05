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Таекуондо Фитнес НСА подаде ръка на детска градина с мащабна доброволческа акция

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Спорт
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Състезатели, треньори и родители помогнаха за преместването на оборудването на 184. ДГ „Мечо Пух“, а инициативата затвърди философията на клуба, че спортът възпитава не само шампиони, но и отговорни личности

Таекуондо Фитнес НСА подаде ръка на детска градина с мащабна доброволческа акция
Снимка: БНР
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Състезатели, треньори и родители от Таекуондо Фитнес НСА се включиха в доброволческа акция в помощ на 184. детска градина "Мечо Пух“ в София. Поводът бе предстоящото събаряне на част от сградата, която ще бъде заменена с ново модерно крило, а преди началото на строителните дейности трябваше да бъде преместено цялото оборудване на детското заведение.

Доброволците работиха рамо до рамо с екипа на детската градина, като акцията се превърна в пореден пример за обществената ангажираност на клуба. Инициативата е част от програмата „Пътят на черния колан“, чрез която Таекуондо Фитнес НСА възпитава младите спортисти в ценности като отговорност, взаимопомощ и уважение.

"Ние сме винаги на една ръка разстояние за нашите приятели, когато имат нужда от помощ. Таекуондо не е само трениране на удари и печелене на медали, а изграждане на хора и личности“, заяви треньорът Димитър Аврамов. По думите му истинският смисъл на черния колан не е само спортното майсторство, а отговорността към обществото и даването на личен пример.

Аврамов подчерта още, че все повече родители избират клуба не само заради спортните успехи, а и заради възпитанието, което децата получават. Според него медалите са естествено следствие от правилната работа, докато основната цел остава изграждането на силни личности както на татамито, така и извън него.

Директорът на 184. детска градина "Мечо Пух“ Ариета Вичишта благодари на всички, които са подкрепили инициативата, като отбеляза, че подобни жестове дават ценен урок на децата за силата на добротворството и съпричастността. Тя изрази признателност и към всички институции и доброволци, помогнали с транспорта и съхранението на оборудването.

След приключването на строителните дейности детската градина ще разполага с ново двуетажно крило, което ще включва още три групи, модерна кухня, музикален кабинет и физкултурен салон. Очаква се новата сграда да бъде готова след около година, а доброволческата акция ще остане пример как общите усилия могат да превърнат една трудна задача в успешна кауза.



#Таекуондо Фитнес НСА

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