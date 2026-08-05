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Теа Илиева се нареди сред осемте най-добри на европейското първенство по спортна стрелба до 23 години

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Българката завърши осма в дисциплината 10 метра пушка соло във Вроцлав, а Теодора Боянова остана 12-а след втората квалификация

теа илиева остана крачка финала европейското първенство спортна стрелба
Снимка: БТА
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Българските националки записаха достойно представяне в дисциплината 10 метра пушка соло при жените на европейското първенство по спортна стрелба до 23 години, което се провежда във Вроцлав, Полша.

Най-предно класиране постигна Теа Илиева, която достигна до втората квалификация и завърши на осмо място с актив от 49 точки, оставайки само на крачка от битките за отличията.

Теодора Боянова също преодоля първата квалификационна фаза, но не успя да намери място сред претендентките за медалите. Тя приключи участието си на 12-ата позиция с 45 точки.

Третата българска представителка - Ивана Вълкова, отпадна още в първата квалификация, след като се нареди на 21-во място в крайното класиране.

Въпреки че останаха извън медалите, представянето на Илиева и Боянова затвърди доброто ниво на българската спортна стрелба при младите състезателки на европейската сцена.



#европейско първенство по спортна стрелба за юноши и девойки до 23 г. във Вроцлав #Теа Илиева

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