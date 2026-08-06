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Йоан Величков ще представя България в основната схема на WTT Contender Panagyurishte 2026

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Спорт
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18-годишният талант, който вече спечели два медала от европейското първенство за юноши и триумфира в WTT Youth Contender Panagyurishte, ще бъде сред надеждите за силно българско представяне пред родна публика

йоан величков представя българия основната схема wtt contender panagyurishte 2026
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Най-перспективният български състезател по тенис на маса Йоан Величков ще участва в основната схема на WTT Contender Panagyurishte 2026 presented by Asarel. 18-годишният талант ще бъде една от големите надежди на България за силно представяне пред родна публика в престижния международен турнир.

Величков се намира в отлична форма, след като преди по-малко от месец спечели два медала на Европейското първенство за юноши до 19 години в Португалия. По-рано през годината левичарят триумфира и на WTT Youth Contender Panagyurishte 2026, който също се проведе в „Арена Асарел“.

Сред най-значимите успехи в кариерата му са още титлите от WTT Youth Contender в Анталия преди две години, бронзовият медал на двойки от Европейското първенство в Острава през 2025 година, както и държавната титла на България при мъжете през настоящия сезон.

Освен Йоан Величков, в основната схема при мъжете ще участват още многократният държавен шампион Петьо Кръстев, Владимир Петков, Ивайло Косев, Стефан Димитров и Давид Костадинов, които също ще се борят за достойно представяне пред българската публика.

WTT Contender Panagyurishte 2026 започва на 8 септември в "Арена Асарел“. В следващите дни организаторите ще обявят и българските участнички при жените, както и част от звездите на световния тенис на маса, които ще пристигнат за надпреварата в Панагюрище.

#WTT Contender Panagyurishte 2026 #Йоан Величков

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