Божидар Саръбоюков: По-лесно е да стигнеш до върха и много по-трудно да се задържиш там

Божидар Саръбоюков коментира триумфа си в скока на дължина на турнира от Диамантената лига в Рим. Голямата звезда на българската лека атлетика спечели златния медал с резултат 8.26 метра в последния си опит.

Саръбоюков, който бе гост в предаването "Арена спорт", заяви, че е щастлив, че е записал такова постижение за родната лека атлетика и за спорта в България.

"Голяма емоция беше, наистина. Една цел, която я сбъднах и то доста рано, защото зад гърба си нямам така много Диамантни лиги. И се радвам, че така по-рано се случиха нещата, отколкото дори и аз вярвах", започна атлет номер 1 на България.

"От няколко години вярвам, че мога да пиша история. И дори смятам, че го правя. Радвам се много, че постигнах такова постижение за българската лека атлетика и като цяло за спорта в България. Защото това са неща, които мотивират както не само мен, и околните около мен, а и малките деца, бъдещето на България. И това са много важни неща. Защото дори с президента постоянно го коментираме, искаме българската лека атлетика да е разпознаваема, гледаема и да бъде интересна за българския народ", заяви Саръбоюков.

Той ще участва и на европейското първенство в Бирмингам през август, което БНТ 3 ще излъчва пряко.

"Очаквам това да е едно от най-силните европейски изобщо някога в историята на леката атлетика. Защото в момента европейският дълъг скок е най-силният скок, в момента европейците са най-силните скачачи в дългия скок в световен мащаб. Не знам аз какво да очаквам от себе си, още е рано да кажа", заяви Саръбоюков.

Запитан дали ще опита и в друга дисциплина да участва, атлетът отговори:

"За тройния скок със сигурност няма. Високият скок го обмисляхме да го направя на европейското първенство, но за моя жалост се съвпадат квалификациите на висок скок с финала на дълъг скок в един ден и не бих поел този риск. Иначе много ми се искаше, защото смятам, че и там имам дори без тренировки големи заложби."

Божидар Саръбоюков коментира и състоянието на базите в България.

"За базите в България има какво да се желае. Има и много хубави бази в България. Просто са на места, на които според мен не трябва да бъдат. Има доста бази в България, които дори няма отбори, не се използват, трябва да е точно обратното. Трябва да са в големите градове, в столиците", заяви той.

На въпроса смята ли, че може да премине границата от 8.50 метра, Саръбоюков отговори:

"Със сигурност смятам, че мога да я премина и го вярвам. Надявам се да е колкото се може по-скоро. Знам на какво съм способен. Знам колко съм тренирал и колко резерв имам, и смея да кажа, че мога да я премина."

"По-лесно е да стигнеш до върха със сигурност. Защото когато стигнеш на върха, мотивацията вече е по-различна. Постигнал си всичко, пък и долу са гладни. Така че е много по-трудно да се задържиш", категоричен бе Божидар Саръбоюков.

Вижте разговора във видеото!