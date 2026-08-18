БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Дим от пожарите в Сърбия стигна до Кюстендилско,...
Чете се за: 01:27 мин.
Столичната община следи ситуацията със задимяването над...
Чете се за: 01:50 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Заместник-министър Юлия Тодорова посети младежките центрове във Враца, Монтана и Ботевград

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 03:40 мин.
Спорт
Запази

Акцент по време на срещите бяха устойчивото развитие на младежките центрове и активното участие на младите хора в обществения живот.

Юлия Тодорова
Снимка: Пресслужба ММС
Слушай новината

Заместник-министърът на младежта и спорта Юлия Тодорова проведе поредица от срещи в младежките центрове във Враца, Монтана и Ботевград. Тя се запозна с условията и възможностите, които центровете предлагат, техните приоритети и предстоящи инициативи.

По време на посещенията бяха обсъдени възможностите за по-активно включване на младите хора в обществения живот, развитието на местните младежки политики и партньорството между държавата, общините, образователните институции и организациите, работещи с млади хора.

Зам.-министър Тодорова подчерта, че младежките центрове имат смисъл тогава, когато са живи пространства, в които младите хора могат да учат, да общуват, да развиват своите идеи и да бъдат активна част от общността. По думите ѝ е важно не само да се инвестира в инфраструктура, но и да се създават условия центровете да работят устойчиво и да отговарят на реалните потребности на младите хора.

„Устойчивостта на младежките центрове е сред важните ни приоритети. Те трябва да имат възможност да развиват последователно своите дейности и да достигат до все повече млади хора. Министерството ще продължи да подкрепя тяхната работа“, заяви заместник-министър Тодорова.

Министерството на младежта и спорта предоставя финансови средства за реализирането на проекти по Програмата за финансиране на младежките центрове в Република България за периода 2026–2028 г. Договорите с младежките центрове във Враца, Монтана и Ботевград са финализирани.

За Младежки център - Враца е одобрено финансиране в размер на 150 000 евро за проекта „Младежки център – Враца: Създаваме заедно“. Сред основните дейности са създаването и развитието на младежки пространства, инициативи за учене чрез преживяване и изработването на интерактивна карта на младежките пространства в града с активното участие на младите хора.

Младежки център - Монтана получава финансиране в размер до 146 250 евро за проекта „От страна на младите“. Проектът е насочен към неформалното обучение и развитието на умения чрез обучения по критично мислене, безопасен интернет, права на човека, роботика и програмиране, както и към създаването на по-тесни връзки между младите хора, бизнеса и висшите училища.

За Младежки център - Ботевград са предвидени средства в размер на 47 700 евро за проекта „Активни, ангажирани и овластени млади хора в община Ботевград“. Дейностите са насочени към гражданското участие, доброволчеството, творческото и социалното развитие на младите хора, както и към инициативи за предприемачество и кариерно ориентиране.

По време на срещите бяха обсъдени възможностите за обмен на добри практики между центровете в страната и за надграждане на дейностите в подкрепа на младите хора.

В срещите участваха Мадлен Митева, директор на дирекция „Младежки политики“ в Министерството на младежта и спорта, Желязко Желязков, съветник на министъра на младежта и спорта, както и зам.-кметове, представители на общинските администрации и екипите на младежките центрове във Враца, Монтана и Ботевград.

#Юлия Тодорова #Министерство на младежта и спорта (ММС)

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Изведоха от реанимация 5-годишното дете от Монтана
1
Изведоха от реанимация 5-годишното дете от Монтана
Минералната вода в Добринище: Една чаша вода и много сламки в нея
2
Минералната вода в Добринище: Една чаша вода и много сламки в нея
Украйна атакува района на Москва: 10 загинали при руски удари в Харковска област
3
Украйна атакува района на Москва: 10 загинали при руски удари в...
Столичната община следи ситуацията със задимяването над София като няма активни пожари на територията
4
Столичната община следи ситуацията със задимяването над София като...
НА ЖИВО: Левски - АЕК 0:0, греда за Лука Йович
5
НА ЖИВО: Левски - АЕК 0:0, греда за Лука Йович
ЕС изпраща още помощ за пострадалите от земетресението в Колумбия
6
ЕС изпраща още помощ за пострадалите от земетресението в Колумбия

Най-четени

Гледайте финалите на световното първенство по художествена гимнастика по БНТ 3
1
Гледайте финалите на световното първенство по художествена...
Гледайте финалите на европейското първенство по лека атлетика
2
Гледайте финалите на европейското първенство по лека атлетика
Лятото продължава: До края на август ни очакват температури до 38-39 градуса
3
Лятото продължава: До края на август ни очакват температури до...
Бургас ще бъде домакин на "Евровизия 2027"
4
Бургас ще бъде домакин на "Евровизия 2027"
Гледайте последните финали на европейското първенство по плуване по БНТ 3
5
Гледайте последните финали на европейското първенство по плуване по...
ДАРА ще получи пожизнен семеен билет за музеите и археологическите обекти в Бургаско
6
ДАРА ще получи пожизнен семеен билет за музеите и археологическите...

Още от: Още

Ивет Горанова вдъхнови над 120 таекуондисти по време на лагера им в Панагюрище
Ивет Горанова вдъхнови над 120 таекуондисти по време на лагера им в Панагюрище
Спортни новини 18.08.2026 г., 20:50 ч. Спортни новини 18.08.2026 г., 20:50 ч.
България победи Португалия в първия си мач от европейското отборно първенство по бадминтон за юноши и девойки България победи Португалия в първия си мач от европейското отборно първенство по бадминтон за юноши и девойки
Чете се за: 00:45 мин.
Звезда на световния тенис на маса идва в Панагюрище Звезда на световния тенис на маса идва в Панагюрище
Чете се за: 01:20 мин.
Сестри Стоеви започнаха с победа на двойки на световното първенство по бадминтон Сестри Стоеви започнаха с победа на двойки на световното първенство по бадминтон
Чете се за: 00:47 мин.
Младежките национали направиха подиум тренировка преди еврошампионата по спортна гимнастика Младежките национали направиха подиум тренировка преди еврошампионата по спортна гимнастика
Чете се за: 01:00 мин.

Водещи новини

Задушлива миризма и димна завеса обхванаха райони на София и цяла Западна България
Задушлива миризма и димна завеса обхванаха райони на София и цяла...
Чете се за: 04:57 мин.
У нас
Локализиран е големият пожар в района на сметището край Дупница Локализиран е големият пожар в района на сметището край Дупница
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Пет лешояди са отровени в Национален парк "Централен Балкан" Пет лешояди са отровени в Национален парк "Централен Балкан"
Чете се за: 03:52 мин.
У нас
"Евровизия 2027": Бургас се готви да покаже историята, културата и традициите в региона "Евровизия 2027": Бургас се готви да покаже историята, културата и традициите в региона
Чете се за: 03:42 мин.
У нас
Жена е с 65% изгаряния, след като автомобил пламна на...
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Социалните служби са работили с част от децата, свързани с...
Чете се за: 03:55 мин.
У нас
Апелативният съд в Бургас върна в ареста бившия шеф на ВиК –...
Чете се за: 02:17 мин.
У нас
Мащабен ремонт на ГКПП „Капитан Андреево“: Ще се...
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ