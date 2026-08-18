Заместник-министър Юлия Тодорова посети младежките центрове във Враца, Монтана и Ботевград

Заместник-министърът на младежта и спорта Юлия Тодорова проведе поредица от срещи в младежките центрове във Враца, Монтана и Ботевград. Тя се запозна с условията и възможностите, които центровете предлагат, техните приоритети и предстоящи инициативи.

По време на посещенията бяха обсъдени възможностите за по-активно включване на младите хора в обществения живот, развитието на местните младежки политики и партньорството между държавата, общините, образователните институции и организациите, работещи с млади хора.

Зам.-министър Тодорова подчерта, че младежките центрове имат смисъл тогава, когато са живи пространства, в които младите хора могат да учат, да общуват, да развиват своите идеи и да бъдат активна част от общността. По думите ѝ е важно не само да се инвестира в инфраструктура, но и да се създават условия центровете да работят устойчиво и да отговарят на реалните потребности на младите хора.

„Устойчивостта на младежките центрове е сред важните ни приоритети. Те трябва да имат възможност да развиват последователно своите дейности и да достигат до все повече млади хора. Министерството ще продължи да подкрепя тяхната работа“, заяви заместник-министър Тодорова.

Министерството на младежта и спорта предоставя финансови средства за реализирането на проекти по Програмата за финансиране на младежките центрове в Република България за периода 2026–2028 г. Договорите с младежките центрове във Враца, Монтана и Ботевград са финализирани.

За Младежки център - Враца е одобрено финансиране в размер на 150 000 евро за проекта „Младежки център – Враца: Създаваме заедно“. Сред основните дейности са създаването и развитието на младежки пространства, инициативи за учене чрез преживяване и изработването на интерактивна карта на младежките пространства в града с активното участие на младите хора.

Младежки център - Монтана получава финансиране в размер до 146 250 евро за проекта „От страна на младите“. Проектът е насочен към неформалното обучение и развитието на умения чрез обучения по критично мислене, безопасен интернет, права на човека, роботика и програмиране, както и към създаването на по-тесни връзки между младите хора, бизнеса и висшите училища.

За Младежки център - Ботевград са предвидени средства в размер на 47 700 евро за проекта „Активни, ангажирани и овластени млади хора в община Ботевград“. Дейностите са насочени към гражданското участие, доброволчеството, творческото и социалното развитие на младите хора, както и към инициативи за предприемачество и кариерно ориентиране.

По време на срещите бяха обсъдени възможностите за обмен на добри практики между центровете в страната и за надграждане на дейностите в подкрепа на младите хора.

В срещите участваха Мадлен Митева, директор на дирекция „Младежки политики“ в Министерството на младежта и спорта, Желязко Желязков, съветник на министъра на младежта и спорта, както и зам.-кметове, представители на общинските администрации и екипите на младежките центрове във Враца, Монтана и Ботевград.