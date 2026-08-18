Младежките национали направиха подиум тренировка преди еврошампионата по спортна гимнастика

Националният отбор за младежи в състав Наско Миков, Никълъс Наков, Борис Караджинов, Борислав Жеков и Толга Абдурахманов направи подиум тренировка преди европейското първенство по спортна гимнастика в Загреб.

На заниманието присъстваха президентът на Българската федерация по гимнастика Красимир Дунев, както и съдиите Илия Янев и Иван Танкушев.

Квалификацията при младежите е в четвъртък, а българите са в първи поток заедно с тимовете на Испания, Италия, Финландия, Португалия, Армения, Словакия, Грузия и Латвия. Националите започват състезанието с първи уред – кон с гривни.

Заявки за участие в шампионата на Стария континент при младежите са подали 148 състезатели от 40 държави.

Гледайте финалите на европейското първенство по спортна гимнастика за мъже в Загреб пряко по БНТ 3.