БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Младежките национали направиха подиум тренировка преди еврошампионата по спортна гимнастика

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:00 мин.
Спорт
Запази

Гледайте финалите на европейското първенство в Загреб пряко по БНТ 3

Български национален отбор по спортна гимнастика за младежи
Снимка: Българска федерация по гимнастика
Слушай новината

Националният отбор за младежи в състав Наско Миков, Никълъс Наков, Борис Караджинов, Борислав Жеков и Толга Абдурахманов направи подиум тренировка преди европейското първенство по спортна гимнастика в Загреб.

На заниманието присъстваха президентът на Българската федерация по гимнастика Красимир Дунев, както и съдиите Илия Янев и Иван Танкушев.

Квалификацията при младежите е в четвъртък, а българите са в първи поток заедно с тимовете на Испания, Италия, Финландия, Португалия, Армения, Словакия, Грузия и Латвия. Националите започват състезанието с първи уред – кон с гривни.

Заявки за участие в шампионата на Стария континент при младежите са подали 148 състезатели от 40 държави.

Гледайте финалите на европейското първенство по спортна гимнастика за мъже в Загреб пряко по БНТ 3.

Свързани статии:

Гледайте финалите на европейското първенство по спортна гимнастика за мъже в Загреб по БНТ 3
Гледайте финалите на европейското първенство по спортна гимнастика за мъже в Загреб по БНТ 3
БНТ ще излъчва на живо битките за отличията от 21 до 23 август.
Чете се за: 00:15 мин.
Гледайте новините и в Метрото Metro
#Български национален отбор по спортна гимнастика за младежи и девойки

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Гърция планира да изплати предсрочно външен дълг от 13 млрд. евро през тази година
1
Гърция планира да изплати предсрочно външен дълг от 13 млрд. евро...
Казусът „Баба Алино“: Държавата ще спре тока и водата в незаконния град
2
Казусът „Баба Алино“: Държавата ще спре тока и водата в...
Клониране на телефони и глас: Как да се предпазим от новите измами?
3
Клониране на телефони и глас: Как да се предпазим от новите измами?
Строежът на магистрала „Черно море“: До края на следващата година трябва да има идеен проект
4
Строежът на магистрала „Черно море“: До края на...
Напрежение в Елин Пелин заради предложение за изграждане на инсинератор в района
5
Напрежение в Елин Пелин заради предложение за изграждане на...
Илиана Раева: Колко още успехи трябва да постигнем, за да ни построят зала?
6
Илиана Раева: Колко още успехи трябва да постигнем, за да ни...

Най-четени

Гледайте финалите на световното първенство по художествена гимнастика по БНТ 3
1
Гледайте финалите на световното първенство по художествена...
Гледайте финалите на европейското първенство по лека атлетика
2
Гледайте финалите на европейското първенство по лека атлетика
Лятото продължава: До края на август ни очакват температури до 38-39 градуса
3
Лятото продължава: До края на август ни очакват температури до...
Бургас ще бъде домакин на "Евровизия 2027"
4
Бургас ще бъде домакин на "Евровизия 2027"
Гледайте последните финали на европейското първенство по плуване по БНТ 3
5
Гледайте последните финали на европейското първенство по плуване по...
ДАРА ще получи пожизнен семеен билет за музеите и археологическите обекти в Бургаско
6
ДАРА ще получи пожизнен семеен билет за музеите и археологическите...

Още от: Други спортове

Сестри Стоеви започнаха с победа на двойки на световното първенство по бадминтон
Сестри Стоеви започнаха с победа на двойки на световното първенство по бадминтон
Гледайте финалите на европейското първенство по спортна гимнастика за мъже в Загреб по БНТ 3 Гледайте финалите на европейското първенство по спортна гимнастика за мъже в Загреб по БНТ 3
Чете се за: 00:15 мин.
Спортни новини 18.08.2026 г., 12:25 ч. Спортни новини 18.08.2026 г., 12:25 ч.
България ще бъде представена от седем джудисти на световното за кадети в Гуаякил България ще бъде представена от седем джудисти на световното за кадети в Гуаякил
Чете се за: 01:20 мин.
Загуба за Габриела Стоева и Евгени Панев на световното по бадминтон в Ню Делхи Загуба за Габриела Стоева и Евгени Панев на световното по бадминтон в Ню Делхи
Чете се за: 00:47 мин.
БОК ще проведе общо събрание в края на септември БОК ще проведе общо събрание в края на септември
Чете се за: 01:37 мин.

Водещи новини

Столичната община следи ситуацията със задимяването над София като няма активни пожари на територията
Столичната община следи ситуацията със задимяването над София като...
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
Жена е с 65% изгаряния, след като автомобил пламна на бензиностанция в Плевен Жена е с 65% изгаряния, след като автомобил пламна на бензиностанция в Плевен
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Над 600 грама наркотици са иззети при полицейска операция в столичния квартал „Люлин“ (СНИМКИ) Над 600 грама наркотици са иззети при полицейска операция в столичния квартал „Люлин“ (СНИМКИ)
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Пожар гори във вилна зона на Мездра (СНИМКИ) Пожар гори във вилна зона на Мездра (СНИМКИ)
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
ЕС изпраща още помощ за пострадалите от земетресението в Колумбия
Чете се за: 02:15 мин.
По света
От Община Костинброд предупредиха за силно задимяване заради пожар...
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Успение на Св. Иван Рилски: Рилският манастир отбелязва празника си
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
Изведоха от Реанимация 5-годишното дете от Монтана
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ