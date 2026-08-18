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Загуба за Габриела Стоева и Евгени Панев на световното по бадминтон в Ню Делхи

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Спорт
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Родните представители в смесените двойки отстъпиха пред швейцарски тандем.

Габриела Стоева Евгени Панев
Снимка: БГНЕС
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Смесената двойка Габриела Стоева и Евгени Панев загуби в първия кръг на световното първенство по бадминтон в Ню Делхи (Индия).

Българите отстъпиха в оспорван мач пред Николас Франконвил и Жули Франконвил (Швейцария) с 19:21, 21:16, 19:21 за 50 минути на корта.

Първият и третият гейм бяха изключително равностойни, но швейцарците успяха да вземат последните две точки в тях и да спечелят двубоя.

По-късно днес европейските шампионки на двойки жени Стефани Стоева и Габриела Стоеви, които са поставени под номер 9 в схемата, излизат срещу представителките на домакините Кавиприя Селвам и Симран Сингхи.

#световно първенство по бадминтон 2026 г. #Евгени Панев # Габриела Стоева

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