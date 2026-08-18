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Сестри Стоеви започнаха с победа на двойки на световното първенство по бадминтон

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Габриела и Стефани ще срещнат поставените под №1 в схемата на турнира

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Снимка: БТА
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Стефани Стоева и Габриела Стоева се класираха за третия кръг на двойки жени на световното първенство по бадминтон в Ню Делхи (Индия).

Петкратните европейски шампионки са поставени под №9 в основната схема и почиваха на старта. В първия си мач сестрите победиха представителките на домакините Кавиприя Селвам и Симран Сингхи с 21:7, 21:14 за 39 минути.

Българките доминираха изцяло и без проблеми спечелиха срещата.

В спор за място на четвъртфиналите Стефани Стоева и Габриела Стоева ще играят срещу поставените под №1 Шън Шу Лю и Нин Тан (Китай). Китайките са световни шампионки от Париж 2025 и олимпийски вицешампионки от Париж 2024.

#Стефани Стоева #Габриела Стоева

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