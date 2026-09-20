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България с победа на Република Северна Македония и загуба от Китай на Шахматната Олимпиада

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Успех за мъжете и поражение за жените.

нургюл салимова потегли реми турнира претендентките
Снимка: БТА
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Националните отбори на България записаха победа и загуба в петия кръг на Шахматната Олимпиада в Самарканд, Узбекистан.

При мъжете българският тим се наложи с 3,5:0,5 точки над състава на Република Северна Македония. Това е четвърти успех за българите, които вече имат 8 мач-точки и са сред първите 25 в класирането.

За победата над западните ни съседи с по точка допринесоха Аркадий Найдич, Мартин Петров и Радослав Димитров, които победиха съответно Емил Ристески, Тони Лазов и Филип Панчевски. Единственото реми се получи в партията между Момчил Петков и Антон Златков, в която българинът бе с черните фигури.

В класирането с максималните 10 мач-точки водят домакините от Узбекистан, Германия и защитаващият титлата си отбор на Индия.

При дамите България допусна първа загуба от началото на турнира след 1:3 от Китай. На трета и четвърта дъска Белослава Кръстева с белите фигури и Габриела Антова с черните направиха ремита срещу Лу Миаои и Чжай Мо, но на първа и втора дъска класата на китайките се оказа твърде висока и Нургюл Салимова отстъпи пред Чжу Цзинър, а Надя Тончева загуби от Сун Юсин.

След петия кръг дамският отбор на България е с 8 мач-точки, с които се намира на седмо място в класирането.

В понеделник е шестият кръг от Шахматната Олимпиада, с който ще се преполови и най-голямото шахматно състезание в света.

#Шахматна Олимпиада в Самарканд 2026

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