България се нареди на 14-о място на сабя при жените на световния шампионат по фехтовка

Женският национален отбор на България на сабя завърши на 14-о място на световното първенство по фехтовка в Хонконг.

Йоана Илиева, Емма Нейкова и Вероника Василева стартираха с успех срещу Великобритания с 45:34 туша, но на осминафиналите загубиха с 33:45 от тима на Китай, който впоследствие достигна до финала и по-късно днес ще спори за титлата срещу Унгария.

С това българското участие на световния шампионат приключи.

Най-доброто класиране записа Йоана Илиева, която се нареди на девета позиция в индивидуалната надпревара на сабя.