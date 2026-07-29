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Каравани и автомобили върху дюни установиха при проверка на плажа Кара дере

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каравани автомобили дюни установиха проверка плажа кара дере
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Автомобили и каравани, паркирани върху дюни и крайбрежната плажна ивица, са установени при съвместна проверка на морски плаж „Бяла – Кара дере“, съобщиха от РИОСВ – Варна.

Инспекцията е извършена след сигнали за нерегламентирано разполагане на палатки, кемпери и каравани в защитената зона „Плаж Шкорпиловци“, част от Натура 2000. По време на проверката е констатирано, че превозни средства и каравани са паркирани извън активната плажна площ – върху дюните, като по този начин се уврежда естествената растителност.

От РИОСВ – Варна ще изискат информация за собствениците на установените превозни средства, за да бъдат предприети административнонаказателни действия по Закона за биологичното разнообразие. Проверката е част от съвместните и координирани действия на компетентните институции за ограничаване на нарушенията по Черноморското крайбрежие и за опазване на защитените територии и местообитания.

Проверката е проведена с участието на представители на Областна администрация – Варна, Община Бяла, Регионалната дирекция по горите, ДЛС „Шерба“, МВР, Общинската служба по земеделие – Долни чифлик и РСПБЗН – Долни чифлик.

Контролът е насочен към предотвратяване на увреждането на дюните и крайбрежната растителност, нерегламентираното движение и паркиране на моторни превозни средства, разполагането на палатки, кемпери и каравани в забранени територии, както и движението на мотоциклети, ATV и UTV извън съществуващите пътища.

Най-често нарушения се установяват в защитените зони „Езеро Дуранкулак“, „Шабла – Езерец“, „Комплекс Калиакра“, „Галата“, „Камчия“ и „Плаж Шкорпиловци“, посочват още в съобщение от Министерството на околната среда и водите.

#Бяла - Кара дере #нарушения #каравани

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