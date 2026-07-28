ЦСКА 1948 елиминира Спартак Търнава след драма с дузпи и продължава в Европа

ЦСКА 1948 се класира за третия квалификационен кръг на Лигата на конференциите, след като елиминира словашкия Спартак Търнава след изпълнение на дузпи. След две нулеви равенства в редовното време и продълженията българският тим триумфира с 5:3 при наказателните удари на Националния стадион „Васил Левски“.

Домакините започнаха по-активно и още в третата минута Георги Русев нахлу в наказателното поле, но вместо да стреля, потърси Мамаду Диало, който не успя да засече подаването. Въпреки по-доброто начало на ЦСКА 1948, словашкият тим постепенно изравни играта.

Най-добрата възможност през първото полувреме бе за гостите. В 39-ата минута Роман Бегала отправи мощен удар от дистанция, но Петър Маринов демонстрира отличен рефлекс и с една ръка изби топката в корнер. Малко преди почивката Жул Мейер изведе Георги Русев сам срещу вратаря, но крилото не успя да овладее добре топката и шансът пропадна.

След почивката Спартак Търнава заигра по-опасно. В 58-ата минута Маринов отново спаси ЦСКА 1948, като отклони силен удар на Бегала, след което топката срещна напречната греда. Само единадесет минути по-късно словаците удариха за втори път гредата чрез Филип Трело.

Най-чистата възможност за домакините дойде четвърт час преди края на редовното време. Фредерик Масиел стреля отлично към долния десен ъгъл, но вратарят Мартин Вантруба се намеси блестящо и запази нулевото равенство.

В 87-ата минута гостите имаха сериозни претенции за дузпа след съприкосновение между Лука Хорхели и Моатаз Земземи, но австрийският съдия Валтер Атман остана безмълвен. На този етап от турнира системата ВАР не се използва.

Продълженията предложиха много битка, нерви и малко чисти положения. Петър Маринов отново бе сигурен при опасен далечен удар на Ерик Сабо, а двата отбора така и не успяха да намерят път към гола.

Развръзката дойде при изпълнението на дузпи. И двата тима започнаха без грешка, но при четвъртото изпълнение Петър Маринов се превърна в герой, след като спаси удара на Марин Лаушич. Това отвори пътя към успеха за ЦСКА 1948, а Атанас Илиев запази самообладание при последната дузпа и оформи крайното 5:3.

С този успех воденият от Александър Александров тим продължава в третия квалификационен кръг на Лигата на конференциите, където ще се изправи срещу гръцкия Панатинайкос в битка за място в плейофната фаза на турнира.