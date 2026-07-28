ЦСКА 1948 елиминира Спартак Търнава след драма с дузпи и продължава в Европа

Петър Маринов блесна с решаващо спасяване при наказателните удари, а Атанас Илиев донесе класирането на "червените“, които ще срещнат Панатинайкос в третия квалификационен кръг на Лигата на конференциите
ЦСКА 1948 се класира за третия квалификационен кръг на Лигата на конференциите, след като елиминира словашкия Спартак Търнава след изпълнение на дузпи. След две нулеви равенства в редовното време и продълженията българският тим триумфира с 5:3 при наказателните удари на Националния стадион „Васил Левски“.
Домакините започнаха по-активно и още в третата минута Георги Русев нахлу в наказателното поле, но вместо да стреля, потърси Мамаду Диало, който не успя да засече подаването. Въпреки по-доброто начало на ЦСКА 1948, словашкият тим постепенно изравни играта.
Най-добрата възможност през първото полувреме бе за гостите. В 39-ата минута Роман Бегала отправи мощен удар от дистанция, но Петър Маринов демонстрира отличен рефлекс и с една ръка изби топката в корнер. Малко преди почивката Жул Мейер изведе Георги Русев сам срещу вратаря, но крилото не успя да овладее добре топката и шансът пропадна.
След почивката Спартак Търнава заигра по-опасно. В 58-ата минута Маринов отново спаси ЦСКА 1948, като отклони силен удар на Бегала, след което топката срещна напречната греда. Само единадесет минути по-късно словаците удариха за втори път гредата чрез Филип Трело.
Най-чистата възможност за домакините дойде четвърт час преди края на редовното време. Фредерик Масиел стреля отлично към долния десен ъгъл, но вратарят Мартин Вантруба се намеси блестящо и запази нулевото равенство.
В 87-ата минута гостите имаха сериозни претенции за дузпа след съприкосновение между Лука Хорхели и Моатаз Земземи, но австрийският съдия Валтер Атман остана безмълвен. На този етап от турнира системата ВАР не се използва.
Продълженията предложиха много битка, нерви и малко чисти положения. Петър Маринов отново бе сигурен при опасен далечен удар на Ерик Сабо, а двата отбора така и не успяха да намерят път към гола.
Развръзката дойде при изпълнението на дузпи. И двата тима започнаха без грешка, но при четвъртото изпълнение Петър Маринов се превърна в герой, след като спаси удара на Марин Лаушич. Това отвори пътя към успеха за ЦСКА 1948, а Атанас Илиев запази самообладание при последната дузпа и оформи крайното 5:3.
С този успех воденият от Александър Александров тим продължава в третия квалификационен кръг на Лигата на конференциите, където ще се изправи срещу гръцкия Панатинайкос в битка за място в плейофната фаза на турнира.