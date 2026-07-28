Александър Александров: Издържахме на напрежението и заслужено продължаваме

Старши треньорът на ЦСКА 1948 Александър Александров остана доволен след драматичната победа над Спартак Търнава след изпълнение на дузпи, която класира „червените“ за третия квалификационен кръг на Лигата на конференциите.

Наставникът отличи характера на своя тим и призна, че напрежението е било огромно, но играчите са показали нужната зрялост.

"Имаше много напрежение, но издържахме. Поздравявам отбора за мъжката игра. В такива мачове се играе по този начин, а най-важното е, че победихме“, заяви Александров.

Той разкри, че още преди двубоя е предупредил футболистите си да не бързат в опитите да решат всичко още в началото на срещата.

"Напрежението дойде и от това, че изиграхме много силен мач в Търнава. Играчите искаха още в началото да решат двубоя, но аз им казах, че той е дълъг. Допуснахме технически грешки, което е нормално при подобен заряд, но заслужават поздравления“, допълни специалистът.

Александров отдели специално внимание и на вратаря Петър Маринов, който беше с ключова роля както в редовното време, така и при дузпите.

"Пепи изигра два много добри мача в Европа, така че го поздравявам“, каза още наставникът.

В третия квалификационен кръг ЦСКА 1948 ще се изправи срещу гръцкия Панатинайкос, но според Александров името на съперника няма особено значение.