Петър Маринов: Шейтанов трябваше да пази дузпите, но съдбата реши друго

Героят за ЦСКА 1948 разкри, че първоначалният план е бил друг вратар да застане под рамката, но контузия е променила всичко
Вратарят на ЦСКА 1948 Петър Маринов се превърна в големия герой за своя тим при драматичното класиране за третия квалификационен кръг на Лигата на конференциите. Стражът спаси решаваща дузпа при успеха с 5:3 над Спартак Търнава след изпълнение на наказателни удари, а след срещата разкри любопитна подробност около развръзката.
Маринов призна, че първоначално изобщо не е трябвало той да пази при дузпите.
"Шейтанов е по-добър на дузпи, той трябваше да влезе, но Медина се контузи и нямахме повече смени“, разкри вратарят.
Въпреки това именно той се оказа човекът, който донесе класирането на „червените“ със спасяването си.
"Затова съм на вратата – да помагам на отбора. При дузпите има и доза късмет, но успях да хвана и четирите ъгъла“, каза Маринов.
Стражът коментира и отличната си намеса през първото полувреме, когато отрази опасен удар на Роман Бегала.
"Да, късно видях топката, защото имаше хора пред мен, но успях да я спася“, заяви той.
Маринов не смята, че напрежението е оказало влияние върху представянето на отбора и насочи вниманието към предстоящите ангажименти.
"Не мисля, че имаше напрежение. Беше равностоен мач, но най-важното е, че продължаваме напред. Сега трябва да се възстановим, защото ни предстои важен двубой с Арда. Не си водя статистика за спасените дузпи“, завърши героят на ЦСКА 1948.