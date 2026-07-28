Петър Маринов: Шейтанов трябваше да пази дузпите, но съдбата реши друго

Вратарят на ЦСКА 1948 Петър Маринов се превърна в големия герой за своя тим при драматичното класиране за третия квалификационен кръг на Лигата на конференциите. Стражът спаси решаваща дузпа при успеха с 5:3 над Спартак Търнава след изпълнение на наказателни удари, а след срещата разкри любопитна подробност около развръзката.

Маринов призна, че първоначално изобщо не е трябвало той да пази при дузпите.

"Шейтанов е по-добър на дузпи, той трябваше да влезе, но Медина се контузи и нямахме повече смени“, разкри вратарят.

Въпреки това именно той се оказа човекът, който донесе класирането на „червените“ със спасяването си.

"Затова съм на вратата – да помагам на отбора. При дузпите има и доза късмет, но успях да хвана и четирите ъгъла“, каза Маринов.

Стражът коментира и отличната си намеса през първото полувреме, когато отрази опасен удар на Роман Бегала.

"Да, късно видях топката, защото имаше хора пред мен, но успях да я спася“, заяви той.

Маринов не смята, че напрежението е оказало влияние върху представянето на отбора и насочи вниманието към предстоящите ангажименти.