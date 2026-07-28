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Квалификации за Лига на конференциите: ЦСКА 1948 - Спартак Търнава (ГАЛЕРИЯ)
от
БНТ
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21:17, 28.07.2026
Спорт
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Снимки: Startphoto.bg
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#ФК Спартак Търнава
#УЕФА Лига на конференциите 2026/27
#ПФК ЦСКА 1948
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