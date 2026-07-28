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Квалификации за Лига на конференциите: ЦСКА 1948 - Спартак Търнава (ГАЛЕРИЯ)

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квалификации лига конференциите цска 1948 спартак търнава галерия
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Снимки: Startphoto.bg

#ФК Спартак Търнава #УЕФА Лига на конференциите 2026/27 #ПФК ЦСКА 1948

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