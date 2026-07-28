Атанас Илиев: Късметът при дузпите беше с нас, знаех, че ще отбележа

Нападателят на ЦСКА 1948 Атанас Илиев призна, че късметът е бил на страната на „червените“ при драматичната победа над Спартак Търнава след изпълнение на дузпи, донесла класиране за третия квалификационен кръг на Лигата на конференциите.

Именно Илиев реализира последния наказателен удар, с който българският тим си осигури място в следващата фаза на турнира.

"Късметът при дузпите беше с нас. Имаше напрежение, особено когато мачът влезе в продължения“, заяви националът.

Той разкри любопитна подробност от последната тренировка преди реванша, когато отборът е упражнявал изпълнения от бялата точка.

"Вчера след тренировката треньорът ни каза да изпълним няколко дузпи. Аз пропуснах, но още тогава бях сигурен, че днес ще вкарам и му казах, че искам да изпълня петата дузпа“, сподели Илиев.

Нападателят призна, че не е изпитвал колебание преди най-важното изпълнение в мача.

"За мен това не беше нещо ново. Нямаше напрежение и бях сигурен, че ще ударя силно в средата. Знаех, че няма шанс вратарят да я спаси“, каза още той.

Илиев вече гледа към следващото европейско предизвикателство, където ЦСКА 1948 ще се изправи срещу гръцкия Панатинайкос.