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Девето място за Йоана Илиева на световното по фехтовка в Хонконг

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Чете се за: 02:10 мин.
Спорт
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Българката, която е на второ място в световната ранглиста, записа две победи и една загуба на сабя.

Девето място за Йоана Илиева на световното по фехтовка в Хонконг
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Йоана Илиева завърши на 9-о място в турнира на сабя жени на Световното първенство по фехтовка в Хонконг. Олга Храмова се класира 27-а, Емма Нейкова е 51-а, а Вероника Василева е 64-та. И четирите български представителки намериха място сред най-добрите 64-и в елита на сабя в конкуренцията на 140 сабльорки от 49 държави. Те показаха много добра игра, голям потенциал и дадоха заявка за призово класиране в отборната надпревара.

Йоана Илиева, която е N2 в световната ранглиста, победи категорично в първия кръг от елиминациите Виктория Короченко от Украйна с 15:5. В двубоя за място сред най-добрите 16 възпитаничката на фехтовален клуб Свечников отстрани Ангелика Ватор от Полша с 15:13. В срещата за място в топ 8 Илиева отстъпи пред Зайнаб Дайбекова от Узбекистан с 13:15. Противничката й поведе в резултата от началото на двубоя, като при 12:9 Йоана стигна до 13:12, но след това отстъпи с 13:15. Така Илиева завърши турнира на 9 позиция.

Олга Храмова победи в първия кръг от елиминациите Анна Шпиец от Унгария с 15:14. В срещата за място сред най-добрите 16 сабльорката ни се изправи пред Сара Нуча от Франция, носителка на сребърен и бронзов медал от отборните надпревари на световни първенства. Храмова отстъпи със 7:15 и зае 27-о място в крайното класиране.

Емма Нейкова отстъпи в първия кръг на елиминациите пред Кимиао Пан от Китай (двукратна шампионка от Световни първенства за девойки) с 13:15 и завърши турнира на 51 място.

Вероника Василева отстъпи в първия кръг на елиминациите пред водачката в световната ранглиста Яна Егориан от Русия с 9:15 и се класира на 64 място.

В сряда Илиева, Храмова, Нейкова и Василева излизат в отборната надпревара на сабя жени

#световно първенство по фехтовка в Хонконг 2026 #Йоана Илиева

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