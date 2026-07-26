БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Йоана Илиева достигна до осминафиналите на световния шампионат по фехтовка

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:07 мин.
Спорт
Запази

Вероника Василева, Олга Храмова и Емма Нейкова също участваха в турнира.

Йоана Илиева
Снимка: БФ Фехтовка
Слушай новината

Йоана Илиева достигна до осминафиналите на световното първенство по фехтовка, което се провежда в Хонконг. На сабя българката преодоля първия кръг след 15:5 срещу украинката Виктория Коротченко.

След това бронзовата медалистка от световния шампионат в Милано през 2023 година се наложи с 15:13 срещу Ангелика Ватор (Полша).

На осминафиналите 25-годишната Илиева загуби с 13:15 срещу Зайнаб Дайибекова от Узбектистан и отпадна от турнира.

На същото оръжие Вероника Василева отпадна в първия кръг след 9:15 срещу рускинята Яна Егорян.

Олга Храмова загуби във втория си двубой - със 7:15 срещу французойката Сара Нуча, която е европейска и световна шампионка. Преди това българската представителка беше победила с 15:14 унгарката Анна Спиес.

Емма Нейкова отстъпи с 13:15 срещу китайката Цимиао Пан, също в дуел от първия кръг на първенството.

#Йоана Илиева

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

След Мондиал 2026: БНТ 3 ще излъчи още пет големи събития пряко
1
След Мондиал 2026: БНТ 3 ще излъчи още пет големи събития пряко
Две години и половина по-късно: Родителите на изчезналата Ивана все още се надяват да видят детето си
2
Две години и половина по-късно: Родителите на изчезналата Ивана все...
Един и същи румънски пилот на изтребител е свалил и двата дрона, навлезли във въздушното пространство вчера и днес
3
Един и същи румънски пилот на изтребител е свалил и двата дрона,...
Общо 20 пожарникари са потърсили болнична помощ след пожар в индустриален комплекс в Есекс
4
Общо 20 пожарникари са потърсили болнична помощ след пожар в...
След наводнение, унищожило 15 ретро автомобила: Жител на Цар Калоян осъди общината заради непочистено дере
5
След наводнение, унищожило 15 ретро автомобила: Жител на Цар Калоян...
Откриха нарушения при извънредни проверки на парасейлинг по Черноморието
6
Откриха нарушения при извънредни проверки на парасейлинг по...

Най-четени

Испания покори света! "Ла Фурия“ пречупи Аржентина в продълженията и след европейската титла завоюва и световната корона
1
Испания покори света! "Ла Фурия“ пречупи Аржентина в...
В Луковит разкриха незаконен цех за производство на гъби
2
В Луковит разкриха незаконен цех за производство на гъби
Предупрежават за измамни съобщения, изпращани от името на "Пътна полиция"
3
Предупрежават за измамни съобщения, изпращани от името на...
Гледайте мачовете на България от турнира Лигата на нациите по БНТ 3
4
Гледайте мачовете на България от турнира Лигата на нациите по БНТ 3
Градушка с големината на яйце удари сатовчанското село Плетена
5
Градушка с големината на яйце удари сатовчанското село Плетена
След намесата на БНТ: Започва акция по възстановяването на екопътеката към Чипровския водопад
6
След намесата на БНТ: Започва акция по възстановяването на...

Още от: Други спортове

Петра Захариева и Калоян Драгнев спечелиха плувния маратон Галата - Варна
Петра Захариева и Калоян Драгнев спечелиха плувния маратон Галата - Варна
След Мондиал 2026: БНТ 3 ще излъчи още пет големи събития пряко След Мондиал 2026: БНТ 3 ще излъчи още пет големи събития пряко
15249
Чете се за: 01:22 мин.
Антъни Джошуа оцеля след два нокдауна и нокаутира Кристиан Пренга Антъни Джошуа оцеля след два нокдауна и нокаутира Кристиан Пренга
Чете се за: 01:37 мин.
Габриела Петрова: Беше важно пак да си сверя часовника Габриела Петрова: Беше важно пак да си сверя часовника
Чете се за: 01:42 мин.
Спортни новини 25.07.2026 г., 20:50 ч. Спортни новини 25.07.2026 г., 20:50 ч.
Злато за Габриела Петрова на държавното по лека атлетика Злато за Габриела Петрова на държавното по лека атлетика
Чете се за: 04:37 мин.

Водещи новини

Илияна Йотова ще бъде издигната от инициативен комитет, вицепрезидентът – ясен през есента
Илияна Йотова ще бъде издигната от инициативен комитет,...
Чете се за: 04:57 мин.
У нас
Георг Георгиев: Няма срокове, които да ни притискат за президентската кандидатура на ГЕРБ Георг Георгиев: Няма срокове, които да ни притискат за президентската кандидатура на ГЕРБ
Чете се за: 12:15 мин.
У нас
Кола се вряза в хора в Берлин Кола се вряза в хора в Берлин
Чете се за: 01:32 мин.
По света
Ограничават движението на камиони над 12 тона: Мярката важи за АМ „Тракия“ и „Струма“ Ограничават движението на камиони над 12 тона: Мярката важи за АМ „Тракия“ и „Струма“
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Протест на земеделски производители, недоволни от нерегламентирания...
Чете се за: 04:05 мин.
У нас
Бави ли се укрепването на голямото свлачище към благоевградския...
Чете се за: 02:05 мин.
У нас
Старт на „Галата-Варна“: Над 200 души се включват в...
Чете се за: 03:37 мин.
У нас
Евакуираните от пожари в Европа вече са над 300 000
Чете се за: 01:02 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ