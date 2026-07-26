БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Коментари и предложения от политиците преди президентските избори

Милена Кирова от Милена Кирова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:40 мин.
У нас
Запази
парламентът даде зелена светлина разполагането американски военни самолети авиобаза безмер обзор
Слушай новината

Президентските избори на фокус. Въпреки спекулациите в публичното пространство бившият премиер Андрей Гюров не обяви дали ще се кандидатира за президент. А лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов отново заговори за обединение в център-дясно. Гюров благодари на хората, които се опитват да го мотивират. Според него това е едно наистина отговорно решение и увери - демократичната общност ще има своя кандидат за президент.

Андрей Гюров, бивш служебен премиер: „В момента съм си във функцията на бившия служебен министър-председател. Както знаете, президентските избори предстоят. Аз виждам, че много хора имат очаквания и така се опитват да ме мотивират да вляза в тази битка. Но това е едно изключително важно и отговорно решение. Най-вече защото то не е лично. То е за това как ще се развива българската държава в следващите 5-10 години и затова така да бъде взето много внимателно, а не прибързано. Българските граждани трябва да са спокойни, така както винаги е било. Демократичната общност в страната ще има своя кандидат за президент.“

Гюров изтъкна, че няма изненадани от номинацията на Илияна Йотова. Лидерът на ГЕРБ заяви, че на практика Йотова ще обедини всички в център-ляво. Според него тази кандидатура може да бъде победена само от подобна в център-дясно.

Бойко Борисов, председател на ГЕРБ: „Тя е изключително силен кандидат. Много умно каза, че инициативен комитет ще я издигне. Не съобщи вицепрезидент, с което си остави отворена врата за тия, които ще я подкрепят. И на практика, с нейната кандидатура, тя обедини всички леви. Аз предполагам, че „Прогресивна България“ ще я подкрепи, защото няма очи да не я подкрепи. Този кандидат може да бъде победен само с подобна конструкция. Инициативен комитет, силна кандидат президентска двойка, независимо какво мислим партиите една за друга и само това е шансът да се отиде на балотаж и тогава да има успех.“

На тема бюджет ГЕРБ възнамеряват да се обърнат към КС заради бюджета.

Вижте още в прякото включване на Милена Кирова

#преди президентски избори #предложения #коментари #политици

Последвайте ни

ТОП 24

След Мондиал 2026: БНТ 3 ще излъчи още пет големи събития пряко
1
След Мондиал 2026: БНТ 3 ще излъчи още пет големи събития пряко
Две години и половина по-късно: Родителите на изчезналата Ивана все още се надяват да видят детето си
2
Две години и половина по-късно: Родителите на изчезналата Ивана все...
Един и същи румънски пилот на изтребител е свалил и двата дрона, навлезли във въздушното пространство вчера и днес
3
Един и същи румънски пилот на изтребител е свалил и двата дрона,...
Общо 20 пожарникари са потърсили болнична помощ след пожар в индустриален комплекс в Есекс
4
Общо 20 пожарникари са потърсили болнична помощ след пожар в...
След наводнение, унищожило 15 ретро автомобила: Жител на Цар Калоян осъди общината заради непочистено дере
5
След наводнение, унищожило 15 ретро автомобила: Жител на Цар Калоян...
Откриха нарушения при извънредни проверки на парасейлинг по Черноморието
6
Откриха нарушения при извънредни проверки на парасейлинг по...

Най-четени

Испания покори света! "Ла Фурия“ пречупи Аржентина в продълженията и след европейската титла завоюва и световната корона
1
Испания покори света! "Ла Фурия“ пречупи Аржентина в...
В Луковит разкриха незаконен цех за производство на гъби
2
В Луковит разкриха незаконен цех за производство на гъби
Предупрежават за измамни съобщения, изпращани от името на "Пътна полиция"
3
Предупрежават за измамни съобщения, изпращани от името на...
Гледайте мачовете на България от турнира Лигата на нациите по БНТ 3
4
Гледайте мачовете на България от турнира Лигата на нациите по БНТ 3
Градушка с големината на яйце удари сатовчанското село Плетена
5
Градушка с големината на яйце удари сатовчанското село Плетена
След намесата на БНТ: Започва акция по възстановяването на екопътеката към Чипровския водопад
6
След намесата на БНТ: Започва акция по възстановяването на...

Още от: Политика

Георг Георгиев: Няма срокове, които да ни притискат за президентската кандидатура на ГЕРБ
Георг Георгиев: Няма срокове, които да ни притискат за президентската кандидатура на ГЕРБ
Изборите за президент у нас могат да се проведат между 25 октомври и 22 ноември Изборите за президент у нас могат да се проведат между 25 октомври и 22 ноември
Чете се за: 00:45 мин.
Министър Александър Пулев: Рафинерията "Лукойл" не преработва руски петрол Министър Александър Пулев: Рафинерията "Лукойл" не преработва руски петрол
Чете се за: 06:00 мин.
Ивайло Мирчев: Ние трябва да направим така, че България да получи един проевропейски президент Ивайло Мирчев: Ние трябва да направим така, че България да получи един проевропейски президент
Чете се за: 05:55 мин.
"Злополучен опит за кризисен пиар" - ДПС с реакция на проверката на НАП на Иван Демерджиев "Злополучен опит за кризисен пиар" - ДПС с реакция на проверката на НАП на Иван Демерджиев
Чете се за: 01:30 мин.
НАП не откри нарушения при данъчната ревизия на Иван Демерджиев НАП не откри нарушения при данъчната ревизия на Иван Демерджиев
Чете се за: 01:47 мин.

Водещи новини

Илияна Йотова ще бъде издигната от инициативен комитет, вицепрезидентът – ясен през есента
Илияна Йотова ще бъде издигната от инициативен комитет,...
Чете се за: 04:57 мин.
У нас
Георг Георгиев: Няма срокове, които да ни притискат за президентската кандидатура на ГЕРБ Георг Георгиев: Няма срокове, които да ни притискат за президентската кандидатура на ГЕРБ
Чете се за: 12:15 мин.
У нас
Кола се вряза в хора в Берлин Кола се вряза в хора в Берлин
Чете се за: 01:32 мин.
По света
Ограничават движението на камиони над 12 тона: Мярката важи за АМ „Тракия“ и „Струма“ Ограничават движението на камиони над 12 тона: Мярката важи за АМ „Тракия“ и „Струма“
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Протест на земеделски производители, недоволни от нерегламентирания...
Чете се за: 04:05 мин.
У нас
Бави ли се укрепването на голямото свлачище към благоевградския...
Чете се за: 02:05 мин.
У нас
Старт на „Галата-Варна“: Над 200 души се включват в...
Чете се за: 03:37 мин.
У нас
Евакуираните от пожари в Европа вече са над 300 000
Чете се за: 01:02 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ