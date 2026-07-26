Коментари и предложения от политиците преди президентските избори

Президентските избори на фокус. Въпреки спекулациите в публичното пространство бившият премиер Андрей Гюров не обяви дали ще се кандидатира за президент. А лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов отново заговори за обединение в център-дясно. Гюров благодари на хората, които се опитват да го мотивират. Според него това е едно наистина отговорно решение и увери - демократичната общност ще има своя кандидат за президент.

Андрей Гюров, бивш служебен премиер: „В момента съм си във функцията на бившия служебен министър-председател. Както знаете, президентските избори предстоят. Аз виждам, че много хора имат очаквания и така се опитват да ме мотивират да вляза в тази битка. Но това е едно изключително важно и отговорно решение. Най-вече защото то не е лично. То е за това как ще се развива българската държава в следващите 5-10 години и затова така да бъде взето много внимателно, а не прибързано. Българските граждани трябва да са спокойни, така както винаги е било. Демократичната общност в страната ще има своя кандидат за президент.“

Гюров изтъкна, че няма изненадани от номинацията на Илияна Йотова. Лидерът на ГЕРБ заяви, че на практика Йотова ще обедини всички в център-ляво. Според него тази кандидатура може да бъде победена само от подобна в център-дясно.

Бойко Борисов, председател на ГЕРБ: „Тя е изключително силен кандидат. Много умно каза, че инициативен комитет ще я издигне. Не съобщи вицепрезидент, с което си остави отворена врата за тия, които ще я подкрепят. И на практика, с нейната кандидатура, тя обедини всички леви. Аз предполагам, че „Прогресивна България“ ще я подкрепи, защото няма очи да не я подкрепи. Този кандидат може да бъде победен само с подобна конструкция. Инициативен комитет, силна кандидат президентска двойка, независимо какво мислим партиите една за друга и само това е шансът да се отиде на балотаж и тогава да има успех.“

На тема бюджет ГЕРБ възнамеряват да се обърнат към КС заради бюджета.

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