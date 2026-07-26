Пистата в Малайзия ще бъде домакин заместващото състезание за Гран При на Бахрейн

Пистата "Сепанг" в Малайзия ще бъде домакин на заместващо състезание за Гран При на Бахрейн на 4 октомври, съобщават от Формула 1 в неделя.

От спортната компания, собственост на Либърти Медия, заявиха в изявление по време на Гран При на Унгария, че надпреварата официално ще бъде обявена за Гран При на Бахрейн на Гълф Еър в Малайзия.

Редовното състезание в Бахрейн през април беше отменено, заедно със това в Саудитска Арабия в Джеда, поради войната в Иран и ситуацията в Близкия изток.

Надпреварата в Малайзия на пистата, която за последно беше домакин на кръг във Формула 1 през 2017 година, ще се проведе между Гран При на Азербайджан на 26 септември и Сингапур на 11 октомври.