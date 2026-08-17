Алан Дзабиев не успя да преодолее репешажите на световния шампионат за младежи и девойки

Алан Дзабиев не успя да преодолее репешажите на световното първенство по борба за младежи и девойки до 20 години в Братислава, Словакия.

Бронзовият медалист от европейското до 23 години загуби с 3:4 от турчина Кемал Бакир, световен вицешампион до 20 години и трети в Европа до 23 години, в категория до 130 кг на класическия стил.

Другите трима представители на България днес също загубиха и отпаднаха - Калоян Иванов (в категория до 55 кг) отстъпи пред индиеца Хариом Хариом с 2:4, Кристиян Миленков (67 кг) претърпя поражение от грузинеца Ерекле Тавберидзе, европейски шампион за кадети и втори в света за същата възраст, с 0:9. Радостин Василев (97 кг) падна от арменеца Ерик Матевосян с 0:7.

Във вторник излизат последните двама български представители в класическия стил - Живко Хинков, който ще има за съперник мексиканеца Гонзалез на старта при 60-килограмовите. А Мартин Шишеков (82) ще спори с руснака Рамазан Нехай, трети в Европа до 17 години през 2023-а.

Във вторник участието си започват и девойките. Първата родна представителка, която ще излезе на тепиха е Даяна Стойчева в категория до 50 кг. Нейна противничка ще бъде пуерториканката Хеланис Ривиера.

На шампионата ще има още две български състезателки - Наталия Бояджиева (55 кг) и Олга Попова (57 кг).

Срещите започват от 11:00 часа.