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БФХГ почете Анастасия Генова за нейния принос към българската художествена гимнастика

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Спорт
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Илиана Раева връчи почетен плакет на именитата треньорка по случай нейния 80-годишен юбилей

БФХГ почете Анастасия Генова за нейния принос към българската художествена гимнастика
Снимка: Фейсбук профил на БФХГ
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Едно от големите имена в историята на българската художествена гимнастика – Анастасия Генова, беше удостоена с почетен плакет от Българската федерация по художествена гимнастика по случай своя 80-годишен юбилей.

Церемонията се състоя по време на Държавното първенство за ансамбли в категория "Елит“, а отличието беше връчено от президента на БФХГ Илиана Раева.

Генова е сред специалистите, оставили трайна следа в развитието на художествената гимнастика у нас. Тя е посветила десетилетия на спорта, работила е с националните отбори и е подготвила множество успешни гимнастички, като е част от пътя към големите международни успехи на България.

Наред със спортните резултати, значима част от нейното наследство са възпитаниците, специалистите и треньорите, които продължават да предават натрупаните знания и опит на следващите поколения.

В поздравителния си адрес Илиана Раева подчерта приноса на именитата треньорка към развитието на спорта.

"За мен и за всички нас е неоценим Вашият принос към художествената гимнастика, като специалист допринесъл със своя професионализъм за просперитета на нашия любим спорт!“, заяви президентът на БФХГ.

От името на федерацията Раева поднесе на Анастасия Генова почетен плакет и букет в знак на признателност за живота и професионалния ѝ път, посветени на художествената гимнастика.

Към честването се присъединиха и клубове от цялата страна, които също засвидетелстваха уважението си към Генова с подаръци и цветя.

#Анастасия Генова #Българска федерация по художествена гимнастика (БФХГ) # Илиана Раева

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