Христина Пенева се класира за полуфиналите на Световната купа по скокове на батут в Ричоне

Христина Пенева се класира за полуфиналите в индивидуалната надпревара при жените на Световната купа по скокове на батут в Ричоне, Италия.

Българската състезателка получи 53.950 точки за изпълнението си в квалификациите и зае 15-о място сред общо 45 участнички. Резултатът ѝ осигури позиция сред първите 16 и право да продължи в полуфиналната фаза, която ще се проведе в неделя.

Постижението на Пенева дойде в сериозна конкуренция, като пред нея в подреждането се наредиха редица състезателки с отличия от олимпийски игри и световни първенства.

Българката успя да изпревари и олимпийската шампионка от Париж 2024 Бриони Пейдж. Британката, която притежава още сребро от Рио 2016 и бронз от Токио 2020, остана на 30-а позиция с 52.020 точки.

Другата българска представителка Катерина Кулешова приключи участието си в квалификациите. Тя събра 52.800 точки и зае 22-ро място.

Най-силен резултат в квалификациите записа Кацярына Яршова, която се състезава под неутрален флаг. Тя оглави класирането с оценка от 57.070 точки.

Така Христина Пенева остава в битката за място във финала, като в неделя ще се изправи срещу част от водещите имена в световните скокове на батут.