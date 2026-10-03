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България събра четири балкански държави на историческо футболно първенство за спортисти с интелектуални затруднения

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Спорт
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София е домакин на първия Балкански шампионат в дисциплината, а организаторите се надяват инициативата да се разрасне и да постави основите за бъдещо европейско първенство

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България е домакин на първото Балканско първенство по футбол за спортисти с интелектуални затруднения, което събира в София представители на четири държави – България, Северна Македония, Сърбия и Хърватия.

Двубоите се провеждат на територията на Военната академия "Георги С. Раковски“, която отново подкрепя инициативите на Федерацията по адаптирана физическа активност.

Президентът на организацията Слав Петков определи провеждането на шампионата като важна стъпка за развитието на спорта за хора с интелектуални затруднения у нас.

"Радвам се, че успяхме да обединим Балканите. Това първенство е прецедент за България, за спорта и за футбола за хора с интелектуални затруднения. Надявам се през следващата година към нас да се присъедини и Турция“, заяви Петков.

Провеждането на турнира идва само няколко месеца след световното първенство за спортисти със синдром на Даун в пет спорта, на което България беше домакин през юни. Сега страната прави следваща крачка с организирането на първия официален Балкански шампионат по футбол.

Петков призна, че България все още е в началото на развитието си в тази дисциплина и изрази надежда за подкрепа от Българския футболен съюз.

„Ние сме дебютанти и все още не се занимаваме професионално с футбол. Ще разчитаме много на Българския футболен съюз за подкрепа и за развитието на този спорт. Ние сме професионалисти в работата с хора с увреждания, но не сме професионалисти във футбола. Затова ще разчитаме на тяхната преценка и напътствия“, обясни той.

Според президента на федерацията състезателният елемент има своето значение, но основната цел е чрез спорта да се създават възможности за активност, общуване и реализация.

"Победата е важна, но по-важно е отношението между тези спортисти. За тези хора е абсолютно важно да могат да бъдат активни, да им даваме условия за спорт и условия за техните мечти“, добави Слав Петков.

Първенството беше официално открито от полковник д-р Антон Банков, заместник-началник по администрацията и логистиката на Военната академия „Георги С. Раковски“. Той получи специален плакет за подкрепата, оказана от Академията при провеждането на световното първенство за спортисти със синдром на Даун през юни.

"Радвам се, че отново сме тук, отново на територията на Академията. Надявам се това да не е последното първенство. Радвам се, че е първото. Както казват философите – първите ги помнят. Надявам се успехът да бъде развит и един ден да бъдем домакини и на европейско първенство“, заяви полковник Банков.

Той подчерта и ролята на институциите за осигуряването на подходяща среда и достъп до спорт за хората със специални потребности.

"Тези хора са част от нашето общество и като институция обръщаме внимание и на тези неща. За нас е важно да разширяваме инфраструктурата и достъпността за хора със специални потребности и се радваме да бъдем домакини на такива първенства“, допълни Банков.

#Балканско първенство за спортисти с интелектуални затруднения

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