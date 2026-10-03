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България навакса 21 точки пасив, но остана на крачка от пълен обрат срещу Турция

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Националите стигнаха до 31:31 в Анкара с есе след изтичането на редовното време, но пропуснаха последния удар за победата

България навакса 21 точки пасив, но остана на крачка от пълен обрат срещу Турция
Снимка: БТА
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Националният отбор на България по ръгби започна участието си в група "С“ на Конференция ръгби Европа с драматично равенство 31:31 като гост на Турция. "Лъвовете“ показаха характер след тежко начало и изоставане от 21 точки, като имаха възможност да стигнат и до пълен обрат с последния удар в срещата.

Двубоят в Анкара започна трудно за състава на селекционера Ивайло Иванов. Домакините установиха контрол и поведоха с 21:0 още през първото полувреме. Малко преди почивката Димитър Георгиев върна едно есе за България и след успешните допълнителни точки разликата беше намалена до 7:21.

След почивката българският тим показа съвсем различно лице и постепенно започна да се връща в двубоя. Натискът се засили особено в заключителните минути, когато играта се пренесе почти изцяло в половината на Турция.

Два пропуска на капитана Петър Николов от трудни позиции при допълнителните точки обаче попречиха на България да стигне до обрат още преди драматичния финал.

След изтичането на редовните 80 минути националите изоставаха с 26:31, но продължиха последната си атака и чрез мол успяха да стигнат до есе за 31:31.

Така всичко остана в краката на Николов, който получи възможност да донесе победата с последния удар в мача. Изпълнението беше практически от страничната линия и капитанът не успя да намери вратата, с което двата отбора поделиха точките.

Следващият двубой на България в групата ще бъде на 10 април 2027 година, когато националният тим ще бъде домакин на Украйна.

#Конференция ръгби Европа 2026 #Национален отбор на Турция по ръгби #национален отбор на България по ръгби

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