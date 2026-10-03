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Левски завоюва титлата при жените на Държавното първенство по художествена гимнастика за ансамбли

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Спорт
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Първият отбор на "сините" стигна до трофея.

Левски завоюва титлата при жените на Държавното първенство по художествена гимнастика за ансамбли
Снимка: Българска федерация по художествена гимнастика
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Първият отбор на Левски завоюва титлата в многобоя при жените на Държавното първенство по художествена гимнастика за ансамбли, категория Елит, което се провежда в столичната зала "Европа".

Със сбор от 51.308 точки след двете композиции - 24.933 на пет топки и 26.375 на три обръча и два чифта бухалки "сините" гимнастички се качиха на върха на почетната стълбичка.

СК Илиана заслужи среброто с 48.975 точки (23.675 и 25.300), а София Спорт - 2017 допълни тройката с 48.067 (24.500 и 23.567).

По-рано днес СК Илиана завоюва титлите в многобоя при девойки младша възраст и девойки старша възраст.

Главен съдия на надпреварата е трикратната световна шампионка Мария Петрова.

Утре първенството завършва с финалите на отделните уреди.

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#Държавно първенство по художествена гимнастика за ансамбли

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