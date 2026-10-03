Мирослава Минчева триумфира за Купа България на малокалибрен пистолет

Мирослава Минчева от "Светкавица“ спечели титлата при жените в дисциплината 30+30 изстрела с малокалибрен пистолет на турнира за Купа България по спортна стрелба, който се проведе на стрелбищен комплекс "Гео Милев“ в София.

Минчева завърши финала с 36 точки, с две повече от своята съотборничка Антоанета Костадинова, която зае второто място с 34 точки. Бронзовото отличие заслужи Лидия Ненчева от "Тракия“ Пловдив с 28 точки.

Представителите на „Светкавица“ записаха още един успех в надпреварата. В дисциплината пушка 3х20 изстрела от 50 метра първото място спечели Теодора Боянова.

При мъжете на 10 метра с пневматична пушка победител стана Георги Канев от "Тракия“ Пловдив.

Оспорвана беше и битката на 10 метра с пневматичен пистолет, където купата за първото място заслужи Петър Иванов от "Локомотив“ Русе.