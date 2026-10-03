БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

След повече от хиляда години: Цар Самуил се завърна в България! *** Премиерът Румен Радев в София: В последното хилядолетие България възкръсна два пъти *** Гърция предаде на България тленните останки на цар Самуил

Мирослава Минчева триумфира за Купа България на малокалибрен пистолет

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:05 мин.
Спорт
Запази

Състезателката на „Светкавица“ изпревари Антоанета Костадинова в оспорвания финал на стрелбищен комплекс "Гео Милев“ в София

злато мирослава минчева турнира купата българия спортна стрелба
Слушай новината

Мирослава Минчева от "Светкавица“ спечели титлата при жените в дисциплината 30+30 изстрела с малокалибрен пистолет на турнира за Купа България по спортна стрелба, който се проведе на стрелбищен комплекс "Гео Милев“ в София.

Минчева завърши финала с 36 точки, с две повече от своята съотборничка Антоанета Костадинова, която зае второто място с 34 точки. Бронзовото отличие заслужи Лидия Ненчева от "Тракия“ Пловдив с 28 точки.

Представителите на „Светкавица“ записаха още един успех в надпреварата. В дисциплината пушка 3х20 изстрела от 50 метра първото място спечели Теодора Боянова.

При мъжете на 10 метра с пневматична пушка победител стана Георги Канев от "Тракия“ Пловдив.

Оспорвана беше и битката на 10 метра с пневматичен пистолет, където купата за първото място заслужи Петър Иванов от "Локомотив“ Русе.

Свързани статии:

Антоанета Костадинова триумфира за Купа България, Теа Илиева постави нов държавен рекорд
Антоанета Костадинова триумфира за Купа България, Теа Илиева постави нов държавен рекорд
Олимпийската медалистка спечели надпреварата на 10 метра...
Чете се за: 01:17 мин.
#Купа България по спортна стрелба #Мирослава Минчева

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

ИСТОРИЧЕСКИ ДЕН: След повече от хиляда години: Цар Самуил се завърна в България!
1
ИСТОРИЧЕСКИ ДЕН: След повече от хиляда години: Цар Самуил се...
Един загинал и двама тежко ранени след като тир се удари в няколко автомобила на АМ "Тракия" (СНИМКИ)
2
Един загинал и двама тежко ранени след като тир се удари в няколко...
България не успя да се противопостави на Исландия под проливния дъжд в Рейкявик
3
България не успя да се противопостави на Исландия под проливния...
Пилотите на изтребителите от "Граф Игнатиево": Летяхме заедно в името на България!
4
Пилотите на изтребителите от "Граф Игнатиево": Летяхме...
Бойко Василев: България и Гърция затварят страница от миналото и отварят нова
5
Бойко Василев: България и Гърция затварят страница от миналото и...
Румен Радев: Нашите съвременници и бъдещи поколения заслужават да отдават почит на своите предци
6
Румен Радев: Нашите съвременници и бъдещи поколения заслужават да...

Най-четени

Убит е бизнесменът и собственик на футболния клуб "Ботев" Пловдив Илиян Филипов
1
Убит е бизнесменът и собственик на футболния клуб "Ботев"...
От Локомотив Пд изказаха съболезнования по повод смъртта на президента на Ботев Пд Илиян Филипов
2
От Локомотив Пд изказаха съболезнования по повод смъртта на...
БНТ разполага с ексклузивни кадри от охранителните камери край имота на убития Илиян Филипов във фаталната нощ
3
БНТ разполага с ексклузивни кадри от охранителните камери край...
Показно убийство в Пловдив: Какво се знае за разстрела на Илиян Филипов?
4
Показно убийство в Пловдив: Какво се знае за разстрела на Илиян...
Времето през октомври: Есента настъпва с температури от минус 5° и 0° до 22° и 27°
5
Времето през октомври: Есента настъпва с температури от минус...
Полицията за убийството на Илиян Филипов: Застрелян е с огнестрелно оръжие, работи се по всички версии
6
Полицията за убийството на Илиян Филипов: Застрелян е с огнестрелно...

Още от: Още

Никола Цолов и Радостин Кишишев в "Арена спорт"
Никола Цолов и Радостин Кишишев в "Арена спорт"
Спортни новини 03.10.2026 г., 20:50 ч. Спортни новини 03.10.2026 г., 20:50 ч.
Христина Пенева се класира за полуфиналите на Световната купа по скокове на батут в Ричоне Христина Пенева се класира за полуфиналите на Световната купа по скокове на батут в Ричоне
Чете се за: 01:32 мин.
България събра четири балкански държави на историческо футболно първенство за спортисти с интелектуални затруднения България събра четири балкански държави на историческо футболно първенство за спортисти с интелектуални затруднения
Чете се за: 03:42 мин.
България навакса 21 точки пасив, но остана на крачка от пълен обрат срещу Турция България навакса 21 точки пасив, но остана на крачка от пълен обрат срещу Турция
Чете се за: 02:00 мин.
Спортът превзе Перник с третото издание на "Панорама на спорта“ Спортът превзе Перник с третото издание на "Панорама на спорта“
Чете се за: 02:22 мин.

Водещи новини

БНТ единствена проследи на живо цялото историческо завръщане на Цар Самуил в България
БНТ единствена проследи на живо цялото историческо завръщане на Цар...
Чете се за: 03:20 мин.
У нас
"Бяхме последният ескорт на нашия цар": БНТ с ексклузивни кадри от "Спартана", транспортирал останките на Самуил "Бяхме последният ескорт на нашия цар": БНТ с ексклузивни кадри от "Спартана", транспортирал останките на Самуил
Чете се за: 03:47 мин.
У нас
С почит и преклонение: В сърцето на София българите посрещнаха тленните останки на цар Самуил С почит и преклонение: В сърцето на София българите посрещнаха тленните останки на цар Самуил
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
"Той умира от състрадание и любов към българския народ": България изпрати цар Самуил в последния му път "Той умира от състрадание и любов към българския народ": България изпрати цар Самуил в последния му път
Чете се за: 02:27 мин.
У нас
„Самуил в Христа Бога цар на българите“: От днес...
Чете се за: 03:27 мин.
У нас
"Ню Йорк Таймс": Американски милиардер е водещ кандидат...
Чете се за: 01:22 мин.
По света
Отвориха за движение АМ "Тракия" след тежката катастрофа...
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Зеленски: Украйна ще удвои ударите си по руските рафинерии, но няма...
Чете се за: 01:17 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ