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Мъжкият национален отбор по спортна гимнастика на България направи подиум тренировка преди началото на еврошампионата

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Гледайте финалите на турнира пряко по БНТ 3

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Снимка: Startphoto.bg
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Националният отбор по спортна гимнастика за мъже направи подиум тренировка преди началото на Европейското първенство в Загреб, което ще се проведе от 19 до 22 август.

В „Загреб Арена“ уредите изпробваха Йордан Александров, Даниел Трифонов, Давид Иванов, Кейдън Спенсър, Кевин Пенев и Димитър Димитров. Българите ще започнат квалификациите с първия уред - земя.

„Момчетата са подготвени. Подиум тренировката мина добре, допуснаха някои малки грешки, но това е напълно нормално преди състезание. Важното е, че успяха да усетят залата и уредите, и да се адаптират към условията. Основната ни цел е да попаднем сред първите 13 отбора, за да спечелим отборна квота за Световното първенство. Разбира се, ще се борим и за финали на отделните уреди. Надявам се момчетата да бъдат концентрирани и да покажат това, което могат, като изиграят съчетанията си по най-добрия начин“, каза след края на тренировката президентът на Българската федерация по гимнастика Красимир Дунев.

В същия поток ще бъдат и представителите на Русия, които ще участват под неутрален флаг. В руския състав е и Даниел Маринов, роден в България. 21-годишният гимнастик е световен финалист от 2025 година, когато завърши седми в многобоя и трети на успоредка. През 2026 година Маринов спечели и титла на земя от Световната купа в Кайро.

В потока са още тимовете на Кипър, Норвегия, Израел, Армения, Ирландия, Белгия, Гърция, Чехия, Португалия и Исландия.

Сред най-големите звезди е Артьом Долгопят от Израел. Олимпийски шампион на земя от Токио 2020, той има и сребърен медал от Париж 2024 в същата дисциплина. Долгопят донесе на Израел първия олимпийски медал в спортната гимнастика.

В състава на Армения е легендарният Артур Давтян. Той е двукратен олимпийски медалист на прескок - бронзов медалист от Токио 2020 и сребърен от Париж 2024.

Гърция ще разчита на една от най-големите звезди в историята на халките - Елефтериос Петруниас. Олимпийски шампион от Рио 2016 и двукратен бронзов медалист от Токио 2020 и Париж 2024, той има общо три олимпийски отличия.

Любопитно е, че в състава на домакините Хърватия е включен и Иля Ковтун - олимпийски вицешампион на успоредка от Париж 2024. На Игрите във френската столица той завърши втори именно на успоредка, а в многобоя остана на четвърто място. През 2025 година Ковтун смени украинското си гражданство с хърватско.

В европейското първенство ще участват общо 332 състезатели - мъже и младежи, като в двете направления са заявени представители на по 40 държави.

Гледайте финалите на турнира пряко по БНТ 3.

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