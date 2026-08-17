Маргарита Парпулова достигна до четвъртфиналите на eврошампионата по бокс до 19 г.

Маргарита Парпулова се класира за четвъртфиналите на европейското първенство по бокс за младежи и девойки до 19 години в Лозница, Сърбия. Българката постигна победа над Ева Хългатян (Армения) и направи стъпка към спечелване на медал в категория до 54 килограма.

Парпулова беше категорична в изявите си и не остави шансове за своята противничка. За място на полуфинал и минимум бронзово отличие тя ще боксира със София Нтилиу (Гърция).

Другата българска участничка при девойките Никол Първанова допусна поражение. В категория до 70 килограма тя беше надиграна от Евгения Зеленова (Русия).