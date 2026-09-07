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Никола Цолов: Ще се върна по-силен в Мадрид следващата седмицата

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Спорт
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Следващият кръг от Формула 2 предстои след седмица.

никола цолов стартира шесто гран италия
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Никола Цолов сподели впечатленията си от изминалия състезателен уикенд на легендарната писта Монца в Италия. Българският пилот на Campos Racing завърши седми в основното състезание и пети в спринта и заяви, че уикендът на италианска земя е бил тежък.

„Беше труден уикенд в Монца като цяло. Липсваше темпо повече от обичайното и бях върнат назад заради наказанията. Има дни като тези, но ги приемам, вдигам главата и продължавам. Все още начело и ще дам всичко от себе си, за да се върна по-силен от всякога в Мадрид следващата седмица“, написа Цолов в социалните мрежи.

Българинът се класира на шесто място в квалификацията, но получи наказания с по три места и за спринта, и за основното състезание.

Следващият кръг от Формула 2 предстои след седмица в испанската столица Мадрид.

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# Никола Цолов #Формула 2

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