Никола Цолов: Ще се върна по-силен в Мадрид следващата седмицата

Никола Цолов сподели впечатленията си от изминалия състезателен уикенд на легендарната писта Монца в Италия. Българският пилот на Campos Racing завърши седми в основното състезание и пети в спринта и заяви, че уикендът на италианска земя е бил тежък.

„Беше труден уикенд в Монца като цяло. Липсваше темпо повече от обичайното и бях върнат назад заради наказанията. Има дни като тези, но ги приемам, вдигам главата и продължавам. Все още начело и ще дам всичко от себе си, за да се върна по-силен от всякога в Мадрид следващата седмица“, написа Цолов в социалните мрежи.

Българинът се класира на шесто място в квалификацията, но получи наказания с по три места и за спринта, и за основното състезание.

Следващият кръг от Формула 2 предстои след седмица в испанската столица Мадрид.