Никола Цолов спечели пето място в спринта на Формула 2 в Монца

Никола Цолов завърши на пето място спринтовото състезание на Гран при на Италия, за да увеличи на 24 точки преднината си на върха в класирането на Формула 2. Българинът напредна с три позиции от стартовата, а състезанието бе спечелено от Джошуа Дюрксен от Инвикта, който записа трета победа през сезона.

Цолов спечели шесто място в квалификацията и трябваше да започне пети по правилото на обърнатата решетка, но бе наказан от ФИА с три позиции за всяко състезание. Така българинът започна на осмо място днешния спринт.

Самата надпревара бе хаотична, което е типично за Монца. На старта Цолов изпревари Алекс Дън и в края на втората обиколка остави зад себе си и Ритомо Мията, но късни атаки на японеца и на Ноел Леон върнаха българския пилот на осмата позиция в петата обиколка. Именно тогава се случи и първият инцидент, след като претендентът за титлата Рафаел Камара бе ударен и се завъртя на пистата.

Цолов изпревари Мията при рестарта, а в началото на 13-ата обиколка направи офанзивна маневра и срещу Тасанапол Интрапувашак, за да излезе шести зад съотборника си Леон. Колоната бе свита отново с автомобил на сигурността и след новия рестарт двамата пилоти на Кампос изпревариха Мартиниус Стеншорн, което отреди на Цолов пета позиция на карирания флаг.

Българинът започна деня с по 20 точки преднина срещу Рафаел Камара и Габриеле Мини, но първият отпадна, а вторият завърши извън точките. Цолов пък спечели четири точки и преди основното състезание води с 24 на върха.

Дюрксен бе краен победител в спринта с 1.2 секунди пред Джон Бенет, а Оливер Гьоте завърши на трето място пред Леон и Цолов.