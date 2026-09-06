БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Ролята на княз Александър Първи Батенберг за Съединението...
Чете се за: 04:30 мин.
Отбелязваме 141-вата годишнина от Съединението на...
Чете се за: 02:45 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Никола Цолов финишира на седмо място в основното състезание за Гран при на Италия

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:50 мин.
Спорт
Запази

Българският пилот остава лидер във временното класиране.

никола цолов получи тежко наказание спринта хунгарорингldquo
Снимка: БТА
Слушай новината

Българския пилот на Campos Racing Никола Цолов финишира на седмо място в основното състезание за Гран при на Италия във Фолмула 2 и остава лидер във временното класиране.

В надпреварата на "Монца" триумфира Джошуа Дюрксен (Invicta Racing), който ликува и в спринта вчера. Съотборникът на Дюрксен Рафаел Камара завърши втори - на 0.4 секунди, а трети се класира съотборникът на Цолов Ноел Леон. Цолов има 177 точки на върха в подреждането, а изкачилият се на второ място Камара е на 11 зад него - 166.

Никола Цолов беше шести в квалификацията в Италия, но получи наказания с по три места и за спринта, и за основното състезание.

Българинът направи добър старт днес, а в хода на състезанието бе доста внимателен, движейки се през повечето време на осма позиция.

В последните обиколки Цолов изпревари Тасанапол Интрапувашак (ART Grand Prix) и излезе седми. Той имаше шанс да атакува още по-предни места и до края води битка с Алекс Дън от Rodin Motorsport за шестата позиция.

В събота българинът беше пети в спринтовата надпревара в Италия.

Преди година Никола Цолов се нареди втори в основното състезание на италианска земя в последния кръг за сезона във Формула 3 и стана вицешапион.

Следващите стартове във Формула 2 предстоят в испанската столица Мадрид следващия уикенд.

Свързани статии:

Никола Цолов спечели пето място в спринта на Формула 2 в Монца
Никола Цолов спечели пето място в спринта на Формула 2 в Монца
Българинът напредна с три позиции от стартовата
Чете се за: 02:15 мин.
#Никола Цолов

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Гледайте по БНТ 3 финала на световното първенство по Сока 6
1
Гледайте по БНТ 3 финала на световното първенство по Сока 6
Председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен пристига на двудневно посещение в Гренландия
2
Председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен пристига на двудневно...
Почина дългогодишният журналист и документалист от БНТ-Русе Бояна Шандуркова
3
Почина дългогодишният журналист и документалист от БНТ-Русе Бояна...
Коледен бонус за най-бедните: Около 500 000 души ще получат по 50 евро
4
Коледен бонус за най-бедните: Около 500 000 души ще получат по 50 евро
Българската федерация по борба: Нашият спорт е изправен пред своето Съединение
5
Българската федерация по борба: Нашият спорт е изправен пред своето...
Жега до 37°: Захлаждане идва в понеделник
6
Жега до 37°: Захлаждане идва в понеделник

Най-четени

Чужденец е убил млада жена в апартамент в столичния квартал "Бъкстон"
1
Чужденец е убил млада жена в апартамент в столичния квартал...
Доживотен затвор за шофьора на автобуса, причинил смъртта на двамата полицаи в Бургас
2
Доживотен затвор за шофьора на автобуса, причинил смъртта на...
Времето през септември: Най-високите температури ще са между 31° и 36°, а най-ниските – между 5° и 10°
3
Времето през септември: Най-високите температури ще са между...
Добра новина за учениците: На 15 септември няма да вали
4
Добра новина за учениците: На 15 септември няма да вали
Прокуратурата разследва родителите на 6-годишно дете, паднало от тротинетка във Велинградско
5
Прокуратурата разследва родителите на 6-годишно дете, паднало от...
Двойно убийство и самоубийство в Исперих
6
Двойно убийство и самоубийство в Исперих

Още от: Други спортове

Два сребърни медала за България от световното първенство по спортна аеробика
Два сребърни медала за България от световното първенство по спортна аеробика
Кими Антонели триумфира на „Монца“ и записа седма победа за сезона Кими Антонели триумфира на „Монца“ и записа седма победа за сезона
Чете се за: 03:10 мин.
Отборът на „Академията" защити титлата си на на Екиден маратона в София Отборът на „Академията" защити титлата си на на Екиден маратона в София
Чете се за: 03:27 мин.
Солидно българско участие в два международни турнира по бадминтон Солидно българско участие в два международни турнира по бадминтон
Чете се за: 01:00 мин.
Осмо място за България на световното първенство по водна топка 4х4 Осмо място за България на световното първенство по водна топка 4х4
Чете се за: 02:10 мин.
В София се проведе 12-ото издание на Екиден маратон В София се проведе 12-ото издание на Екиден маратон
Чете се за: 01:02 мин.

Водещи новини

Първият кръг преговори между украинската и американската делегация в Киев приключи
Първият кръг преговори между украинската и американската делегация...
Чете се за: 00:37 мин.
По света
Пожар гори в старозагорския квартал „Лозенец“ Пожар гори в старозагорския квартал „Лозенец“
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Лавров нарече обвиненията към Русия за дроновете в Лайпциг "начало на реална война" Лавров нарече обвиненията към Русия за дроновете в Лайпциг "начало на реална война"
Чете се за: 01:22 мин.
По света
Изригнал вулкан блокира 150 000 пътници на летища в Индонезия (СНИМКИ) Изригнал вулкан блокира 150 000 пътници на летища в Индонезия (СНИМКИ)
Чете се за: 01:02 мин.
По света
Ролята на княз Александър Първи Батенберг за Съединението на България
Чете се за: 04:30 мин.
У нас
Полицията в Генерал Тошево задържа 74-годишен мъж за побой над дете
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Пожар в района на жп гара Горно Сахране блокира железопътния трафик...
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
15-километрова опашка от тирове на "Капитан Андреево"
Чете се за: 02:25 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ