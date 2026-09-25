БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Никола Цолов завърши на пето място в спринтовото състезание за Гран при на Азербайджан във Формула 2

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 03:17 мин.
Спорт
Запази

От 13:00 часа предстои първото от двете основни състезания в Баку.

никола цолов стартира шесто гран италия

Никола Цолов завърши на пето място в спринтовото състезание за Голямата награда на Азербайджан във Формула 2.

Българският пилот от тима на Кампос Рейсинг не успя да се възползва от факта, че стартира от полпозишън, след като гумите му го предадоха още в средата на надпреварата с продължителност от 21 обиколки, но добрата новина за него бе, че успя да спечели четири точки спрямо основния си конкурент за титлата Рафаел Камара (Инвикта Рейсинг). Бразилецът финишира чак 16-и и не успя да добави точки към актива си.

На градската писта в Баку Цолов потегли по отличен начин от старта и успя да заеме най-добрата позиция, с която поведе колоната. Още в първата обиколка обаче се стигна до инцидент между Камара и Мари Боя (Према Рейсинг). При него бразилецът се заби в задната част на намиращия се пред него испанец. Боя се завъртя и отпадна от състезанието, докато Камара продължи без видими технически проблеми. Той обаче получи 10-секундно наказание, което го постави в много трудна позиция до края.

В шестата обиколка Цолов загуби лидерската си позиция за сметка на потеглилия от третото място Беганович. Няколко тура след това българинът падна до третото място, след като бе изпреварен и от нидерландеца Лорънс ван Хьопен (Трайдънт). В 12-ата обиколка Цолов съобщи на тима си по радиото, че задните му гуми са "заминали", но за бокс той нямаше време.

В един момент българинът бе задминат и от Камара, но колоната отново се сгъсти в 18-ата обиколка, когато се стигна до отпадането на парагваеца Джошуа Дурксен (Инвикта). Това беше ужасна новина за съотборника му Камара, който така се оказа принуден да влезе в бокса за изтърпяване на наказанието си и смяна на гуми. Надпреварата бе рестартирана в 20-ата обиколка и в задната част на колоната настъпиха няколко различни инцидента. В предната обаче такива нямаше и класирането се запази - първи Дино Беганович от ДАМС, пред Ван Хьопен, а трети остана ирландецът Алекс Дън (Родин Моторспорт).

В класирането след спринтовото състезание води Никола Цолов със 181 точки, пред Рафаел Камара със 170, Габриеле Мини (МП Моторспорт) със 153 и Алекс Дън със 148.

В 13:00 часа предстои първото от двете основни състезания в Баку. В него българският пилот ще стартира от 10-а позиция. В събота, 26 септември в 10:00 часа ще бъде даден старт на втората надпревара, в която той ще потегли от 8-а позиция.

#Формула 2 #Никола Цолов

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Почина Марина Влади
1
Почина Марина Влади
Гледайте европейско първенство по бокс за мъже и жени в София на живо по БНТ 3
2
Гледайте европейско първенство по бокс за мъже и жени в София на...
БНТ променя програмата си в памет на сценариста Христо Илиев - Чарли
3
БНТ променя програмата си в памет на сценариста Христо Илиев - Чарли
"Ел Ниньо" превърна пустинята Атакама в цветна градина
4
"Ел Ниньо" превърна пустинята Атакама в цветна градина
Премиерът Румен Радев е на официално посещение в Полша
5
Премиерът Румен Радев е на официално посещение в Полша
20 дни преди да изтърпи присъдата си: Съдът в Кюстендил задържа прокурорския син
6
20 дни преди да изтърпи присъдата си: Съдът в Кюстендил задържа...

Най-четени

На 27 години почина синът на Синди Крауфорд
1
На 27 години почина синът на Синди Крауфорд
Милена Милотинова: След 10 години пауза „Под прикритие 6“ тръгва по БНТ на 10.10.2026 г. от 10 ч. вечерта
2
Милена Милотинова: След 10 години пауза „Под прикритие...
Почина Марина Влади
3
Почина Марина Влади
Германия попари България след драматичен обрат и сложи край на мечтата на световните вицешампиони на ЕвроВолей
4
Германия попари България след драматичен обрат и сложи край на...
Джанлоренцо Бленджини: Заслужена победа за Германия, бяха по-добри
5
Джанлоренцо Бленджини: Заслужена победа за Германия, бяха по-добри
"Гнус ме е": Слави Трифонов унищожи паметната плоча на Петрохан
6
"Гнус ме е": Слави Трифонов унищожи паметната плоча на...

Още от: Формула 2

Никола Цолов с челна позиция на спринта в Баку
Никола Цолов с челна позиция на спринта в Баку
Никола Цолов зае трето място в свободната тренировка преди Гран при на Азербайджан във Формула 2 Никола Цолов зае трето място в свободната тренировка преди Гран при на Азербайджан във Формула 2
Чете се за: 01:30 мин.
Габриеле Мини все още вярва, че може да пребори Никола Цолов в битката за титлата във Формула 2 Габриеле Мини все още вярва, че може да пребори Никола Цолов в битката за титлата във Формула 2
Чете се за: 02:57 мин.
Формула 2 променя правилата в Баку, Никола Цолов получава още един шанс за точки Формула 2 променя правилата в Баку, Никола Цолов получава още един шанс за точки
5765
Чете се за: 02:37 мин.
Повреда в болида остави Никола Цолов извън точките в Мадрид, авансът му пред Камара се стопи Повреда в болида остави Никола Цолов извън точките в Мадрид, авансът му пред Камара се стопи
Чете се за: 04:17 мин.
Грешка извади Никола Цолов от спринта в Мадрид и стопи аванса му в шампионата Грешка извади Никола Цолов от спринта в Мадрид и стопи аванса му в шампионата
Чете се за: 03:10 мин.

Водещи новини

С по-тънка хартия ще гласуваме на вота на 25 октомври
С по-тънка хартия ще гласуваме на вота на 25 октомври
Чете се за: 04:30 мин.
У нас
Започва предизборната кампания Започва предизборната кампания
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
МВнР: България остава отворена за конструктивен диалог със Северна Македония МВнР: България остава отворена за конструктивен диалог със Северна Македония
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
Два времеви пласта и нови герои: Какво ни очаква в новия сезон на „Под прикритие“? Два времеви пласта и нови герои: Какво ни очаква в новия сезон на „Под прикритие“?
Чете се за: 07:45 мин.
У нас
Социолози: Очертава се ниска избирателна активност на...
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
Живеещите в района на свлачището в "Аспарухово" -...
Чете се за: 05:35 мин.
У нас
Спасиха бедстващ делфин край Поморие
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Разкриват подземната инфраструктура на римските терми в Рациария
Чете се за: 02:32 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ