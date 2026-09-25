Никола Цолов завърши на пето място в спринтовото състезание за Гран при на Азербайджан във Формула 2

Никола Цолов завърши на пето място в спринтовото състезание за Голямата награда на Азербайджан във Формула 2.

Българският пилот от тима на Кампос Рейсинг не успя да се възползва от факта, че стартира от полпозишън, след като гумите му го предадоха още в средата на надпреварата с продължителност от 21 обиколки, но добрата новина за него бе, че успя да спечели четири точки спрямо основния си конкурент за титлата Рафаел Камара (Инвикта Рейсинг). Бразилецът финишира чак 16-и и не успя да добави точки към актива си.

На градската писта в Баку Цолов потегли по отличен начин от старта и успя да заеме най-добрата позиция, с която поведе колоната. Още в първата обиколка обаче се стигна до инцидент между Камара и Мари Боя (Према Рейсинг). При него бразилецът се заби в задната част на намиращия се пред него испанец. Боя се завъртя и отпадна от състезанието, докато Камара продължи без видими технически проблеми. Той обаче получи 10-секундно наказание, което го постави в много трудна позиция до края.

В шестата обиколка Цолов загуби лидерската си позиция за сметка на потеглилия от третото място Беганович. Няколко тура след това българинът падна до третото място, след като бе изпреварен и от нидерландеца Лорънс ван Хьопен (Трайдънт). В 12-ата обиколка Цолов съобщи на тима си по радиото, че задните му гуми са "заминали", но за бокс той нямаше време.

В един момент българинът бе задминат и от Камара, но колоната отново се сгъсти в 18-ата обиколка, когато се стигна до отпадането на парагваеца Джошуа Дурксен (Инвикта). Това беше ужасна новина за съотборника му Камара, който така се оказа принуден да влезе в бокса за изтърпяване на наказанието си и смяна на гуми. Надпреварата бе рестартирана в 20-ата обиколка и в задната част на колоната настъпиха няколко различни инцидента. В предната обаче такива нямаше и класирането се запази - първи Дино Беганович от ДАМС, пред Ван Хьопен, а трети остана ирландецът Алекс Дън (Родин Моторспорт).

В класирането след спринтовото състезание води Никола Цолов със 181 точки, пред Рафаел Камара със 170, Габриеле Мини (МП Моторспорт) със 153 и Алекс Дън със 148.

В 13:00 часа предстои първото от двете основни състезания в Баку. В него българският пилот ще стартира от 10-а позиция. В събота, 26 септември в 10:00 часа ще бъде даден старт на втората надпревара, в която той ще потегли от 8-а позиция.