Повреда в болида остави Никола Цолов извън точките в Мадрид, авансът му пред Камара се стопи

Никола Цолов преживя труден финал на уикенда във Формула 2 в Мадрид. Българският пилот завърши на 18-о място в основното състезание на "Мадринг“, след като повреда по автомобила му след контакт с Рафаел Камара го лиши от възможността да се бори за точки. Победата спечели Дино Беганович, а на подиума се качиха още Алекс Дън и Ритомо Мията.

Цолов стартира от петата позиция и влезе в надпреварата с осем точки преднина пред Камара в генералното класиране. Българинът заложи на алтернативна стратегия с твърди гуми, докато част от пилотите пред него потеглиха с меките сликове. Още в първите завои той атакува Мартинс Стеншорн за четвъртата позиция, но не успя да завърши маневрата.

Още във втората обиколка състезанието беше неутрализирано. Куш Майни катастрофира след контакт със Сиан Шийлдс и на пистата излезе колата за сигурност. При рестарта в седмата обиколка Беганович запази лидерството си, докато Цолов продължи да се движи пети.

След подновяването на състезанието българинът се доближи плътно до Стеншорн, но колоната в челото се оформи в DRS влак и възможностите за изпреварване бяха ограничени. В десетата обиколка разликата между двамата беше едва две десети от секундата.

Ключовият стратегически момент за Цолов настъпи в 14-ата обиколка. От Кампос го извикаха в бокса, за да покрие спирането на основния му конкурент за титлата. Българинът премина на меки гуми и се върна на трасето пред Камара – на 12-о място, докато бразилецът беше непосредствено зад него.

Само няколко тура по-късно битката между двамата се изостри. В 17-ата обиколка Цолов атакува Мари Боя и Оливър Гьоте, премина през шикана пред тях, но впоследствие върна позициите. Това позволи на Камара да го изпревари. В следващата обиколка бразилецът влезе в контакт с Гьоте, който се озова в стената, а повторенията показаха и инцидент между Камара и Цолов при изпреварването.

Последиците за българския пилот се оказаха сериозни. Болидът му получи повреда в окачването и проблем с предната лява гума, които впоследствие сериозно влошиха темпото му. Камара пък получи наказание от 10 секунди за контакта с Гьоте.

След втория период с кола за сигурност Цолов продължи битката. В 24-ата обиколка той и Камара изпревариха Боя и се придвижиха съответно до десетото и деветото място. Повредите по автомобила на българина обаче постепенно започнаха да оказват все по-сериозно влияние.

В заключителните минути Цолов вече не можеше да поддържа темпото на съперниците. Първо Роман Билински го изпревари, а в предпоследната обиколка покрай него преминаха още Боя, Ноел Леон и Лауренс ван Хьопен. Българинът продължи да губи позиции и в крайна сметка пресече финала на 18-о място.

В челото Дино Беганович не изпусна контрола и стигна до победата, следван от Алекс Дън и Ритомо Мията. Камара успя да запази десетото място дори след добавеното наказание и взе една точка.

Така Цолов напуска Мадрид като лидер в генералното класиране, но преднината му пред основния преследвач вече е седем точки. Следващата битка между двамата за титлата във Формула 2 ще бъде в Баку.