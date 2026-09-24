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Никола Цолов с челна позиция на спринта в Баку

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Чете се за: 01:40 мин.
Спорт
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Българският пилот зае десето и осмо място в квалификациите за двете основни състезания на Формула 2 за Голямата награда на Азербайджан.

повреда болида остави никола цолов извън точките мадрид авансът камара стопи
Снимка: БТА
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Българският пилот Никола Цолов зае десето и осмо място в квалификациите за двете основни състезания на Формула 2 за Голямата награда на Азербайджан, а неговият съперник за титлата Рафаел Камара ще стартира с по-добри позиции в петък и събота. Предимството за българина остава за утрешния спринт, в който ще потегли от първа позиция.

Цолов даде пето време в първата си летяща обиколка на първата квалификация, завършила с време 1:55.957 минути, а при втория опит българският пилот на Кампос Рейсинг беше блокиран от Сиан Шийлдс и забави темпото. В същото време Камара сполучи с изтеглянето и постави обиколка за 1:55.621 минути, с което измести Цолов от петата позиция.

Българинът завърши квалификацията на десето място и това означава, че ще започне петъчния спринт от челната позиция.

Във втората сесия Цолов дълго време бе четвърти с единствената си бърза обиколка, в която спря хронометъра за 1:54.685 минути, но по-късно времето му бе подобрено от няколко пилоти. В крайна сметка българинът завърши на осмата позиция, а неговият бразилски съперник от Инвикта се нареди трети с четири десети преднина.

Цолов започва дългия уикенд в Баку на първо място в класирането на Формула 2 със седем точки пред Камара.

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# Никола Цолов #Гран При на Азербайджан #Формула 2

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