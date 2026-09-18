Габриеле Мини все още вярва, че може да пребори Никола Цолов в битката за титлата във Формула 2

Габриеле Мини все още вярва, че може да се пребори с Никола Цолов и Рафаел Камара в битката за титлата на Формула 2. Италианският пилот на МП Моторспорт завърши на седмо място в Гран при на Испания и изостава със 17 точки от бразилеца от Инвикта, както и с 24 от българския състезател от Кампос Рейсинг.

"Започнах на 13-о място и направих добър старт, но останах приклещен между два автомобила и трябваше да намаля скоростта. Даже май загубих позиция в хаоса. Беше битка за оцеляване. След това направих три добри изпреварвания, но честно казано, до автомобила за сигурност всичко бе просто оцеляване. След него изпреварих Оли и решихме да направим бокс, за да изпреварим двата болида пред мен. За съжаление обаче, и тогава влезе автомобил на сигурността", каза той, цитиран от Ф2.

"Жалко, защото при различен тайминг можехме да рестартираме от четвърто място, а не от осмо. Пак имаше три болида пред мен и те бяха с нови гуми, а това прави голяма разлика в Мадрид. Чакахме грешка и в крайна сметка това се случи, но не остана място за изпреварване", добави италианецът.

"Честно казано, в Мадрид изпреварванията бяха по-скоро инстинктивни, отколкото планирани. Рискувах и в повечето случаи това ми помогна, но имаше и моменти, в които прекалих, защото на практика нямах шанс за маневра. Точно заради това никой не се и защитаваше. Спирах 15 метра по-късно от нормалното, защото краят на шампионата наближава и са ми нужни точки. Или рискуваш, или се прибираш у дома и се самосъжаляваш. Предпочитам да катастрофирам, отколкото да не опитам изобщо", каза още той.

Мини остава трети в класирането, но свали няколко точки от пасива си срещу Цолов. Следващото предизвикателство във Формула 2 е Гран при на Азербайджан, а в Баку ще има две основни състезания и две квалификации.