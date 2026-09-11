Никола Цолов завърши на пето място квалификацията за Гран при на Испания във Формула 2

Никола Цолов ще започне от пето място основното състезание в Гран при на Испания от Формула 2, след като постави най-добра обиколка в рамките на 1:44.938 минути на "Мадриринг". Българският пилот на Кампос Рейсинг също така ще стартира шести в спринтовото състезание в събота.

Цолов оглави класирането с първия комплект гуми, но в загряващата обиколка с новия комплект се получи катастрофа и квалификацията бе спряна за разчистване на отломки. При подновяването на сесията българинът се смъкна на девето място, но в крайна сметка спечели пета позиция с 0.6 секунди зад победителя Дино Беганович.

Основният съперник на Цолов за титлата Рафаел Камара спечели трето място за основното състезание и осма позиция за спринта. Преди началото на Гран при на Испания бразилецът от Инвикта изостава с 11 точки от българина в класирането при пилотите.

Габриеле Мини, който е с 30 точки зад Цолов, завърши квалификацията на 14-а позиция, която ще бъде стартова за него и в двете състезания. Победител в днешната квалификация бе Дино Беганович с най-добра обиколка за 1:44.331 минути.