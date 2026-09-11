БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Наталия Ефремова: Кабинетът подготвя социален пакет,...
Чете се за: 05:37 мин.
Шофьорът, подсъдим за смъртта на 12-годишната Сияна,...
Чете се за: 02:05 мин.
Премиерът Радев: Големият въпрос, който постави 11...
Чете се за: 02:45 мин.
25 години по-късно: Светът си спомня за атентатите на 11...
Чете се за: 01:57 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Никола Цолов завърши на пето място квалификацията за Гран при на Испания във Формула 2

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 01:27 мин.
Спорт
Запази

Основният съперник на Цолов за титлата Рафаел Камара спечели трето място за основното състезание и осма позиция за спринта

никола цолов завърши пето квалификацията гран испания формула
Слушай новината

Никола Цолов ще започне от пето място основното състезание в Гран при на Испания от Формула 2, след като постави най-добра обиколка в рамките на 1:44.938 минути на "Мадриринг". Българският пилот на Кампос Рейсинг също така ще стартира шести в спринтовото състезание в събота.

Цолов оглави класирането с първия комплект гуми, но в загряващата обиколка с новия комплект се получи катастрофа и квалификацията бе спряна за разчистване на отломки. При подновяването на сесията българинът се смъкна на девето място, но в крайна сметка спечели пета позиция с 0.6 секунди зад победителя Дино Беганович.

Основният съперник на Цолов за титлата Рафаел Камара спечели трето място за основното състезание и осма позиция за спринта. Преди началото на Гран при на Испания бразилецът от Инвикта изостава с 11 точки от българина в класирането при пилотите.

Габриеле Мини, който е с 30 точки зад Цолов, завърши квалификацията на 14-а позиция, която ще бъде стартова за него и в двете състезания. Победител в днешната квалификация бе Дино Беганович с най-добра обиколка за 1:44.331 минути.

#Формула 2 #Никола Цолов

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

С 10 градуса надолу: Захлаждане, гръмотевични бури и значителни валежи от неделя
1
С 10 градуса надолу: Захлаждане, гръмотевични бури и значителни...
При заплата от 860 евро: Недостиг на инспектори затруднява организацията на изпитите за шофьори
2
При заплата от 860 евро: Недостиг на инспектори затруднява...
Двама лекари са задържани във връзка със смъртта на гръцкия певец Йоргос Мазонакис
3
Двама лекари са задържани във връзка със смъртта на гръцкия певец...
Потопено село с джамия, църква и къщи разкри падането на нивото на водата в язовир в Източна Турция
4
Потопено село с джамия, църква и къщи разкри падането на нивото на...
"Биха ме с палки, изгориха ми ръцете": От 3 до 10 г. затвор грозят биячите на 70-годишен мъж, вързан и ограбен в дома си
5
"Биха ме с палки, изгориха ми ръцете": От 3 до 10 г....
Министър Вълчев към училищните директори: Търсете диалог със семействата и ясни правила в училище
6
Министър Вълчев към училищните директори: Търсете диалог със...

Най-четени

Банда от над 10 младежи нападнаха свой връстник в центъра на Пловдив, горили го със запалки
1
Банда от над 10 младежи нападнаха свой връстник в центъра на...
Председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен пристига на двудневно посещение в Гренландия
2
Председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен пристига на двудневно...
Двойно убийство и самоубийство в Исперих
3
Двойно убийство и самоубийство в Исперих
Полицията в Генерал Тошево задържа 74-годишен мъж за побой над дете
4
Полицията в Генерал Тошево задържа 74-годишен мъж за побой над дете
От днес по 50 евроцента на час: Въвеждат платено паркиране в центъра на Девин
5
От днес по 50 евроцента на час: Въвеждат платено паркиране в...
Гледайте по БНТ 3 финала на световното първенство по Сока 6
6
Гледайте по БНТ 3 финала на световното първенство по Сока 6

Още от: Формула 2

Никола Цолов направи най-добра обиколка в свободната тренировка на Формула 2 в Мадрид
Никола Цолов направи най-добра обиколка в свободната тренировка на Формула 2 в Мадрид
Никола Цолов: Ще се върна по-силен в Мадрид следващата седмицата Никола Цолов: Ще се върна по-силен в Мадрид следващата седмицата
Чете се за: 01:05 мин.
Никола Цолов финишира на седмо място в основното състезание за Гран при на Италия Никола Цолов финишира на седмо място в основното състезание за Гран при на Италия
Чете се за: 01:50 мин.
Никола Цолов спечели пето място в спринта на Формула 2 в Монца Никола Цолов спечели пето място в спринта на Формула 2 в Монца
Чете се за: 02:15 мин.
Никола Цолов завърши квалификацията на Формула 2 в Монца на шесто място, но получи наказания и за двете състезания Никола Цолов завърши квалификацията на Формула 2 в Монца на шесто място, но получи наказания и за двете състезания
5853
Чете се за: 01:50 мин.
Никола Цолов започна уикенда на "Монца“ с четвърто време Никола Цолов започна уикенда на "Монца“ с четвърто време
Чете се за: 01:57 мин.

Водещи новини

Наталия Ефремова: Кабинетът подготвя социален пакет, насочен към семействата
Наталия Ефремова: Кабинетът подготвя социален пакет, насочен към...
Чете се за: 05:37 мин.
У нас
Бащата на Сияна: Експертизата умишлено се бави и целта е шофьорът да излезе на свобода Бащата на Сияна: Експертизата умишлено се бави и целта е шофьорът да излезе на свобода
Чете се за: 03:52 мин.
У нас
Обявиха частично бедствено положени заради пожара в село Димовци Обявиха частично бедствено положени заради пожара в село Димовци
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Президентът Илияна Йотова за филма, посветен на Йорданка Христова: Заглавието му трябваше да бъде „Любов“ Президентът Илияна Йотова за филма, посветен на Йорданка Христова: Заглавието му трябваше да бъде „Любов“
Чете се за: 03:35 мин.
У нас
УС на БНТ категорично отхвърля опитите професионално програмно...
Чете се за: 05:25 мин.
У нас
6 минути мълчание в САЩ за жертвите на атентатите на 11 септември
Чете се за: 03:02 мин.
По света
Израелската армия унищожи подземна база на "Хизбула" в...
Чете се за: 02:42 мин.
По света
12 души са ранени при руски удари срещу бензиностанции в Киев
Чете се за: 00:47 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ