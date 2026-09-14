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Формула 2 променя правилата в Баку, Никола Цолов получава още един шанс за точки

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Спорт
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Уикендът в Азербайджан ще включва две квалификации и две основни състезания, а българинът влиза в необичайния кръг като лидер в шампионата със седем точки аванс

формула променя правилата баку никола цолов получава един шанс точки
Снимка: БГНЕС
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Кръгът от Формула 2 в Баку ще премине по разширен и уникален за сезона формат, след като организаторите добавиха втора квалификация и още едно основно състезание към програмата. Промяната означава допълнителна възможност за точки и за лидера в шампионата Никола Цолов.

Българският пилот ще пристигне в Азербайджан начело на генералното класиране, като има седем точки аванс пред бразилеца Рафаел Камара.

Решението за промяната в Баку не означава отпадане на последните два кръга от сезона в Катар и Абу Даби. Допълнителният старт е по-скоро предпазна мярка заради обстановката в Близкия изток.

Формула 2 ще бъде единствената поддържаща серия по време на Гран при на Азербайджан във Формула 1, което позволява програмата да бъде разширена. Вместо обичайния формат пилотите ще имат една свободна тренировка, две квалификации, един спринт и две основни състезания.

"Това е единственият уикенд, в който графикът позволява две допълнителни сесии. Надяваме се с решението ни да донесем допълнителна стойност и забавление за нашите привърженици. В Баку винаги стават страхотни състезания и сме доволни, че 12-ият кръг на сезона ще бъде уникален“, заяви изпълнителният директор на Формула 2 Бруно Мишел.

Разширеният уикенд ще започне на 24 септември с 45-минутна свободна тренировка. По-късно същия ден ще се проведат две последователни квалификационни сесии с продължителност по 20 минути.

На 25 септември предстои спринтовото състезание, за което стартовата решетка ще бъде обърната според резултатите от първата квалификация. По-късно през деня ще се състои и първото основно състезание, чиято решетка ще бъде определена от същата квалификационна сесия.

Второто основно състезание е насрочено за 26 септември, като този път стартовият ред ще бъде оформен според резултатите от втората квалификация.

Така битката за титлата във Формула 2 получава още един важен елемент, а Цолов ще има допълнителна възможност да увеличи преднината си пред Камара в решаващата част от сезона.

#Формула 2 #Никола Цолов

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