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Обстановката в българския участък на река Дунав остава усложнена заради ниското ниво

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Няма нови плавателни съдове, които да са заседнали в или извън корабоплавателния път

Обстановката в българския участък на река Дунав остава усложнена заради ниското ниво
Снимка: БТА/Архив
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Хидроложката обстановка в българския участък на Дунав остава усложнена заради ниското ниво, съобщиха от Изпълнителна агенция "Проучване и поддържане на река Дунав".

При водомерните постове при Русе и Ново село е отчетен застой. При Силистра е регистрирано повишение с 4 сантиметра. При останалите водомерни постове в българския участък се регистрират понижения, които варират между 1 и 3 сантиметра.

По информация на дирекция „Речен надзор“ в Русе към Изпълнителната агенция „Морска администрация“ през последните 24 часа няма нови плавателни съдове, които да са заседнали в или извън корабоплавателния път. В сила остават всички ограничения в газенето на плавателните съдове за целия участък на реката.

Нивото на река Дунав край Русе днес е минус 122 см спрямо условната кота нула. Прогнозата за идните два дни е то да спадне с още 2 сантиметра.

#спад на реката # река Дунав #ниското ниво на река Дунав

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