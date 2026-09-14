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Йотова към бъдещите лекари: Тази професия не може да бъде заменена от изкуствения интелект (СНИМКИ)

Милена Кирова от Милена Кирова
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йотова бъдещите лекари професия заменена изкуствения интелект
Снимка: БТА
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Лекарската професия не може да бъде заменена нито от технологиите, нито от алгоритмите, нито от изкуствения интелект, защото в основата ѝ стои човечността. Това заяви президентът Илияна Йотова пред студентите при откриването на новата академична година в Медицинския университет – София.

проф. д-р Бойко Ланджов, ректор на МУ – София: „В днешния динамичен свят, в който се рушат авторитети и ценности, имаме нужда от някого, на когото да се доверим. Още от древни времена хората са търсили опора в лицето на лечителя.“

Илияна Йотова, президент на България: „За нашите първокурсници, които поемат по сложен и труден път. Не се страхувайте! С влизането в най-стария медицински университет вие сте направили най-важната крачка във вашия живот. Един ден вие ще си кажете: „Избрах не само професия, избрах моята мисия и призвание.“ Няма нещо, което да не може да бъде научено. Има професии, които изискват много компетентност, смелост, кураж, но лекарската професия изисква всичко това. Няма нищо по-силно на този свят от това да видите надеждата в очите на болен човек. Тази професия не може да бъде заменена нито от технологиите, нито от алгоритмите, нито от изкуствения интелект. Защото имате човечността.“

проф. Георги Вълчев, министър на образованието и науката: „Лекарската професия предполага да можете да подавате ръка. Намирайте сила да подавате ръка. Омразата и разделението не водят до нищо продуктивно. Преследвайте мечтите си! Да създадеш живот, да отгледаш живот, да спасиш живот е най-човечното нещо! Ние имаме бъдеще, ако вие вървите уверено и преследвате мечтите си!“

Катя Ивкова, министър на здравеопазването: „Вие сте нашата надежда! Пожелавам на всички студенти и техните родители една успешна година, защото това е необходимо! И само напред и нагоре!“

Кристина Димитрова, първокурсник по медицина: „Днешния ден е важен преход за нас. Всички сме били малки деца с големи мечти. Във всеки от нас съществува съкровеното желание да помага на другите. Виждам сбъднати мечти и оправдани надежди.“

Снимки: БТА

#тази професия #бъдещи лекари # изкуствен интелект #Илияна Йотова

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