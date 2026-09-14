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Политическата криза в Косово: Албин Курти е преизбран за премиер

Биляна Бонева от Биляна Бонева
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политическата криза косово албин курти преизбран премиер
Снимка: БТА
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Парламентът на Косово преизбра Албин Курти за премиер. Това ще бъде четвърти премиерски мандат за лидера на „Самоопределение“, след като партията му излезе победител на предсрочните парламентарни избори на 7 юни.

С избирането на ново правителство обаче политическата криза в страната не свършва. Ако парламентът не успее да избере президент, ще трябва да се проведат нови избори. Засега не е ясно кога ще се проведе гласуването за президент.

През последните 18 месеца в страната имаше три предсрочни вота.

#Косово #Албин Курти #политическа криза

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