Политическата криза в Косово: Албин Курти е преизбран за премиер

Парламентът на Косово преизбра Албин Курти за премиер. Това ще бъде четвърти премиерски мандат за лидера на „Самоопределение“, след като партията му излезе победител на предсрочните парламентарни избори на 7 юни.

С избирането на ново правителство обаче политическата криза в страната не свършва. Ако парламентът не успее да избере президент, ще трябва да се проведат нови избори. Засега не е ясно кога ще се проведе гласуването за президент.

През последните 18 месеца в страната имаше три предсрочни вота.