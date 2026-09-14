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Иван Демерджиев за взривовете в "ЕМКО": Ституацията очевидно е опасна, има подценяване

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Иван Демерджиев
Снимка: БТА
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Ституацията очевидно е опасна, има подценяване, заяви вътрешният министър Иваян Демерджиев.

Иван Демерджиев, вътрешен министър: "Ще проверим всички възможни версии, като започнем от това, че има подценяване. Ституацията очевидно е опасна, очевидно и ситуацията, в която се намира светът, не само в България, създава източници за повишена опасност и охраната трябва да бъде съобразена с това, включително и начинът, по който се съхраняват тези опасни вещества и предмети."

За проверките на военните складове на "ЕМКО" Демерджиев коментира:

Иван Демерджиев, вътрешен министър: "Проверката обхваща начина, по който би трябвало да се осъществява охраната, а не самата охрана. Аз лично ще уведомя г-н Гербов за това, с което се натъкваме – то не касае само „ЕМКО“. От днес ще бъдат създадени съвместни екипи, които ще направят обход и ще проверят всеки един обект на територията на страната и ще дадат подробни предписания. Трябва не само да се следват минималните стандарти, а да се вземат адекватни мерки."

Камерите в момента се преглеждат и се проверяват всички версии, увери министър Демерджиев.

#Иван Демержиев #ЕМКО

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